Le Crocs con il tacco a spillo di Balenciaga ora sono in vendita (e costano quasi 500 euro) Le prime immagini delle Crocs firmate Balenciaga avevano scatenato l’ironia del web, ma ora sono arrivate nei negozi. Lo stilista Demna Gvasalia è famoso per i suoi pezzi cult che spostano il confine tra ciò che consideriamo bello o brutto: le Crocs Madame riusciranno a diventare la prossima mania delle fashion victim?

A cura di Beatrice Manca

Alla fine sono arrivate: l'incrocio impossibile tra le famigerate Crocs, le scarpe anti-moda per eccellenza, e i tacchi a spillo è diventato realtà. L'ibrido lanciato da Balenciaga è apparso, in sordina, sulla passerella della collezione Primavera/Estate 2022: le prime immagini ufficiali hanno scatenato un putiferio sul web, tra chi le considerava uno scherzo mal riuscito e chi invece intuiva il potenziale da cult della moda, come ogni pezzo firmato dallo stilista Demna Gvasalia. Ora le Crocs Madame – questo il nome ufficiale – sono disponibili per la vendita a un prezzo da capogiro.

Le Crocs Madame ora sono in vendita

Le Crocs Madame (il cui nome è un gioco di parole tra "signora" in francese e un piatto tipico a base di uova, le Croque Madame) sono ora disponibili sul sito di Balenciaga al prezzo di 495 euro. I clienti possono scegliere tra quattro varianti di colore: bianche, nere, verde brillante o rosa shocking. Balenciaga non ha solo lanciato una provocazione: le Crocs stanno vivendo un nuovo momento di gloria. In altre parole, registrano un boom di vendite. Merito (o forse colpa) del lockdown, che ha sdoganato tutti quei capi e accessori che una volta si indossavano solo in casa: le tute baggy, le ciabatte in gomma e le Crocs. C'è anche il fattore nostalgia: gli anni Duemila sono tornati di moda e, con essi, anche tutti quei tormentoni fashion che pensavamo di esserci lasciati alle spalle. Gli indizi ci sono tutti ma il dubbio resta legittimo: le Crocs Madame riusciranno a diventare la prossima mania delle fashion victim?