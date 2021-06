Non c'è più alcun dubbio ormai: le Crocs sono le "comfort shoes" più desiderate del 2021. Le prove? Durante il lockdown hanno avuto un boom di vendite e hanno conquistato le star, da Chiara Ferragni a Justin Bieber. Ora che il lockdown è finito quasi ovunque le Crocs arrivano anche in passerella, ma in un'inedita versione con il tacco a spillo firmata Balenciaga. Queste Crocs "da sera" hanno fatto il loro debutto ufficiale durante la sfilata Clones della collezione Primavera/Estate 2022 disegnata da Demna Gvasalia. Peccato però che fossero nascoste dai pantaloni XXL indossate dai modelli. Ora che sono state mostrate ufficialmente, il web si è scatenato con i commenti: c'è chi le considera uno scherzo e chi invece prevede che andranno sold out.

La collaborazione tra Crocs e Balenciaga

Se non ci fosse la firma di Balenciaga, uno dei brand più desiderati e iconici del momento, queste Crocs con il tacco sembrerebbero una parodia o uno strano meme. La parte superiore infatti è lo zoccolo di gomma come tutti lo conosciamo, bombato e traforato. Ma la suola è poggiata su un sottile tacco a stiletto. Saranno disponibili in tre colori: nero, grigio verde fluo. Nessuna informazione ancora sul prezzo di vendita, né sulla data di uscita. Sui social, prevedibilmente, si è scatenato il dibattito. Da una parte c'è chi alza le sopracciglia e su Twitter le definisce "un grande no" e "orrende". Ma c'è anche chi ricorda il successo delle precedenti Crocs griffate e dice: "Talmente brutta da fare il giro e diventare iconica".

in foto: La collaborazione tra Crocs e Balenciaga

Le Crocs sfilano da anni in passerella

Brutte, goffe ma incredibilmente comode, le Crocs hanno dimostrato di saper sfidare ogni (ragionevole) dubbio estetico e di diventare un fenomeno di massa. A cadenza regolare fanno la loro comparsa anche in passerella: Christopher Kane propose una versione "scintillante" nella collazione Primavera/Estate 2017, e l'anno seguente furono proprio le modelle di Balenciaga a calzarle. Infatti, questa non è Non è la prima volta che Balenciaga e Crocs collaborano: nel 2017 Balenciaga mandò in passerella un modello di Crocs con una zeppa altissima in colori pop come il rosa e il giallo. Risultato? Le scarpe, vendute al prezzo di 850 dollari (poco meno di 700 euro) andarono sold out ancora prima di arrivare materialmente nei negozi. Basandoci su questo precedente e sul grande ritorno delle Crocs, è ragionevole pensare che supereranno i mille dollari ma che nonosctante ciò saranno comunque molto richieste. Ora la domanda è: saranno comode nonostante il tacco? Se così fosse, il successo è assicurato.