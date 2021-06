Dire ‘tata' significa dire ‘Mary Poppins'. Questo personaggio con la sua magia ha incantato milioni e milioni di bambini in tutto il mondo, cresciuti seguendo le sue avventure su piccolo e grande schermo, dagli anni Sessanta fino a oggi. Ed evidentemente è affezionata a Mary Poppins anche Laura Chiatti. L'attrice ha proposto un look che ha fatto tornare tutti indietro nel tempo, quando la tata più famosa di sempre cantava Supercalifragilistichespiralidoso.

Laura Chiatti nuda su Instagram

Laura Chiatti sui social è solita mostrarsi sia in una chiave più mondana che in una più quotidiana, ma in entrambe le versioni non manca mai di incantare con la sua bellezza e attirare l'attenzione. Sposata con Marco Bocci e mamma di due figli, incarna perfettamente un modello di donna autonoma e indipendente, capace di portare avanti con successo la carriera e la famiglia, senza dover rinunciare a una cosa o all'altra. Questo non le risparmia le critiche di chi invece pensa che si mostri un po' troppo succinta sui social, critiche mosse negli ultimi mesi anche a Chiara Ferragni, diventata mamma per la seconda volta e accusata di eccessivo esibizionismo. L'attrice è meravigliosa anche al naturale, come dimostrano i suoi selfie: senza trucco, coi capelli spettinati e con indosso solo un body è impossibile non notarne la sensualità senza artifici. Dopo la foto in costume, dentro la vasca da bagno, ha pubblicato un selfie allo specchio in cui sembra un po' una Mary Poppins dei giorni nostri: una ‘tata' decisamente sensuale, nella sua semplicità.

Laura Chiatti moderna Mary Poppins

Nell'ultima foto condivisa su Instagram, Laura Chiatti ha voluto giocare un po' con la sua immagine. Ha il braccio destro che le copre i seni, mentre con la mano sinistra scatta una foto allo specchio. Col cappello sulla testa (con tanto di fiocchettino laterale) ricorda Mary Poppins, una versione contemporanea e femminile, per nulla volgare o aggressiva. Molti degli utenti hanno mostrato apprezzamento per lo scatto che mette in luce tutta la sua bellezza naturale: non ha neppure un filo di trucco. Molti altri (soprattutto donne) hanno posto l'accento sull'eccessiva magrezza della 38enne. Non è la prima volta che i fan si preoccupano per lei e per la sua salute. Già in passato l'avevano invitata a non perdere ulteriormente peso, cosa che sta accadendo nuovamente come si nota scorrendo i commenti. "Tu sai" si legge nella didascalia della foto in stile Mary Poppins. E in tanti si chiedono a chi sia riferito questo misterioso messaggio.