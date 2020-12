Laura Chiatti non è solo una delle attrici più talentuose del nostro paese, è anche una mamma amorevole e ne dà prova ogni giorno sui social, dove non perde occasione per postare foto, Stories e post dedicati ai dolcissimi figli Enea e Pablo, entrambi nati dal matrimonio con Marco Bocci. Negli scorsi mesi era stata spesso vittima di body shaming, gli haters l'avevano accusata di essere dimagrita in modo eccessivo, ma oggi si è presa la sua rivincita. La star ha postato uno scatto ad alto carico erotico, nel quale appare con le gambe in mostra (e un tatuaggio che di solito tiene nascosto in bella vista) ma senza neppure un filo di trucco sul viso. Nonostante il look acqua e sapone dal mood selvaggio, Laura è sempre meravigliosa e iper sensuale.

Il selfie sexy di Laura Chiatti

Chi ha detto che una donna che ha dei figli deve rinunciare alla sua sensualità solo perché è mamma? Le star dimostrano che si tratta di uno stereotipo assolutamente sbagliato da superare e, dopo Chiara Ferragni, che più volte si è mostrata sui social in versione iper femminile sia durante che dopo la gravidanza, ora a farle "compagnia" è arrivata Laura Chiatti. Nelle ultime ore ha condiviso un selfie molto provocante, nel quale appare con il viso libero dal trucco, i capelli spettinati e indosso solo un body grigio aderentissimo. Oltre a mettere in mostra le gambe e a esaltare la silhouette mozzafiato, l'attrice ha dato prova di essere meravigliosa anche al naturale. Nonostante abbia rinunciato a piega, rossetto, eye-liner, blush, ombretto, continua a non avere rivali in fatto di bellezza e sex appeal.

in foto: Laura Chiatti senza trucco in versione casalinga

Laura Chiatti, il significato del tatuaggio sulla gamba

Il selfie senza trucco di Laura Chiatti non ha messo in mostra solo la sua bellezza mozzafiato, ha rivelato anche un grosso tatuaggio sulla parte laterale della gamba sinistra. Di solito i vestiti lo coprono, dunque è visibile solo quando indossa il costume, ma la cosa particolare è che ha un significato dolcissimo. Cosa raffigura? Due cuori colorati, uno rosso, l'altro verde, con all'interno impressi i nomi Enea e Pablo, i due figli che ha avuto dal marito Marco Bocci. Insomma, l'attrice ha usato l'inchiostro indelebile per rendere ancora più profondo il legame con i piccoli: si tratta di un segno d'amore infinito che dimostra tutto l'affetto incondizionato che solo una mamma riesce a provare.