Lady Louise Windsor compie 18 anni: deve decidere se accettare o meno il titolo di principessa Lady Louise Windsor è la figlia maggiore del principe Edoardo e della contessa Sophie di Wessex. Ora che ha compiuto 18 anni deve prendere una decisione importante: accettare o meno il titolo di principessa.

Lady Louise Windsor ai funerali del principe Filippo (11 aprile 2021)

Ora che ha 18 anni, Lady Louise Windsor deve prendere una decisione importante, circa il suo futuro nella royal family. Alla nascita, l’8 novembre 2003, i suoi genitori hanno preferito che non le venisse assegnato il titolo di principessa e che non venisse chiamata Altezza reale. Da parte loro, la volontà di dare alla figlia una vita libera e quanto più possibile normale, lontano dai privilegi e dal clamore mediatico, ma anche da certe formalità, con cui avrebbe inevitabilmente dovuto scontrarsi. Per lo stesso motivo l'ormai 18enne è apparsa pochissime volte in pubblico. Ora che è maggiorenne, però, potrebbe reclamare ciò che in effetti le spetterebbe di diritto.

Tutti amano Lady Louise Windsor

Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor è la figlia maggiore del principe Edoardo (il figlio più piccolo della regina) e della contessa di Wessex, Sophie. La neo 18enne ha sempre avuto un rapporto speciale coi nonni, sia con il compianto principe Filippo che con la regina. Si dice che anzi sia proprio la nipote preferita di Elisabetta II, da cui ha ereditato la passione per i cavalli e l'equitazione. Dieci anni fa è stata una delle damigelle del matrimonio di William e Kate e proprio con i figlia della coppia ha un fortissimo legame. Zia Louise Windsor è particolarmente affezionata alla principessina Charlotte, con cui condivide la passione per il disegno e con cui trascorre molto tempo, facendole da baby sitter a Balmoral, durante l'estate.

Lady Louise Windsor al matrimonio di William e Kate (29 aprile 2011)

La decisione di Lady Louise Windsor

Louise fino a questo momento non ha avuto alcun titolo nobiliare, per volontà dei suoi genitori, che così hanno deciso alla sua nascita. Non avere un titolo nobiliare implica non avere alcun tipo di rendita, nessun privilegio economico. Il principe Edoardo e sua moglie, difatti, avevano il desiderio che la figlia trovasse liberamente la propria strada, la propria identità e anche un lavoro, senza il vincolo dell'appartenenza alla royal famiy. Difatti è sempre stata tenuta lontano dai riflettori: il suo primo impegno royal di rilievo è stato fare da damigella al matrimonio di William e Kate, quando aveva 8 anni.

Lady Louise Windsor e i genitori al il 92° compleanno della regina (21 aprile 2018)

Per il resto la sua infanzia è trascorsa normalmente in compagnia del fratello minore James, praticando equitazione e studiando prima alla St George's School e poi alla St Mary's School. Ora che ha compiuto la maggiore età potrebbe continuare a condurre la sua esistenza senza titolo nobiliare o potrebbe reclamare quel titolo di principessa che porta con sé non solo onori, ma anche oneri. Cosa sceglierà di fare?