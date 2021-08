Lady Louise Windsor, chi è la “zia” preferita dalla principessina Charlotte Lady Louise Windsor è la nipote meno nota della regina Elisabetta: cresciuta lontano dai riflettori, a novembre deciderà se usare il titolo di principessa o no. Secondo i tabloid è molto affezionata ai figli di William e Kate: a Balmoral fa volentieri da “baby sitter” e condivide con la piccola Charlotte una passione “artistica”

A cura di Beatrice Manca

Come ogni anno, la famiglia reale inglese si riunisce per le vacanze a Balmoral, il castello tanto amato dalla regina Elisabetta. Qui i royals hanno l'occasione di rilassarsi lontani dai riflettori e di passare del tempo insieme: anche William e Kate soggiornano qui (c'è chi dice in un cottage segreto) insieme ai bambini, i principini George, Charlotte e Louis. La principessa Charlotte ha trovato a Balmoral una compagna di giochi speciale: lady Louise Windsor, la nipote della regina Elisabetta con cui ha una passione in comune.

Chi è lady Louise Windsor

Lady Louise Windsor è la figlia del principe Edoardo (il più giovane tra i figli della regina Elisabetta) e di Sophie, contessa di Wessex. Cresciuta lontano dai riflettori, i genitori hanno voluto garantirle un'infanzia quanto più possibile normale: il prossimo 8 novembre compirà 18 anni e sarà lei a decidere se usare il titolo di principessa o no. Le sue apparizioni pubbliche fino a oggi sono state molto rare: era una delle damigelle al matrimonio di William e Kate e l'abbiamo rivista di recente al funerale del principe Filippo lo scorso aprile. Pare che nonno e nipote fossero molto legati e che lui le abbia insegnato a guidare le carrozze trainate dai cavalli. Ma ancor più forte è il legame con la nonna Elisabetta II: si dice che sia la nipote preferita della regina, con cui condivide un carattere simile e la passione per i cavalli.

Lady Louise Windsor al funerale del principe Filippo

Il legame di Louise con la principessa Charlotte

Timida e riservata, lady Louise è molto affezionata ai figli del cugino William e di Kate Middleton: secondo il Mirror durante le giornate estive fa volentieri da "babysitter" ai pro-cugini e ha stretto un legame speciale soprattutto con la principessina Charlotte, che oggi ha 6 anni. Probabilmente è merito della complicità femminile, visto che la principessina ribelle cresce ha due fratelli maschi. Ma i tabloid dicono che il segreto del loro legame è la passione per il disegno: un insider ha rivelato al Mirror che quando sono insieme Louise insegna a Charlotte a disegnare. Il soggetto preferito? Gli animali, soprattutto conigli e cervi. Un'amicizia che negli anni potrebbe rivelarsi molto preziosa per Charlotte: la vita di palazzo può essere molto complicata senza una rete di affetti su cui contare.