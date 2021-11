Lady Gaga rivela il segreto della giacca indossata all’Inauguration Day: era antiproiettile A distanza di quasi un anno dall’Inauguration Day, Lady Gaga ha rivelato un dettaglio sul look sfoggiato in quell’importante occasione. Alla cerimonia di insediamento di Joe Biden ha cantato l’inno nazionale indossando una creazione Schiaparelli Haute Couture, progettata per essere non solo bella ma anche sicura.

A cura di Giusy Dente

in foto: Lady Gaga all’Inauguration Day

Lo scorso gennaio Lady Gaga era presente all'Inauguration Day, la cerimonia che ha ufficialmente consacrato Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Per la cantante è stato un punto di arrivo quasi naturale, dopo mesi in cui non ha mai celato il suo sostegno a Biden: lo ha supportato in campagna elettorale e ha esortato tutti gli americani a votare. Alla cantante è toccata una performance impegnativa: si è esibita nell'inno nazionale, sfoggiando un look importante che lei stessa ha definito uno dei più belli mai indossati. Di quel look, a distanza di mesi, ha rivelato un dettaglio tenuto fino a questo momento nascosto.

Lady Gaga all'Inauguration Day

Lady Gaga all'Inauguration Day si è esibita sulle note di The Star-Spangled Banner (La bandiera adorna di stelle), l'inno nazionale americano. Lo ha cantato commossa, ma con grande fierezza, mostrando tutto l'orgoglio e l'amore nutrito verso il proprio Paese. Per l'occasione ha indossato una creazione Schiaparelli Haute Couture appositamente disegnata per lei dal Direttore Creativo della Maison, Daniel Roseberry.

L'outfit della cantante era costituito da una sontuosa gonna rossa di seta abbinata a giacca aderente in cachemire blu navy. Sul lato sinistro spiccava una spilla dal valore simbolico: riproduceva una colomba con ramoscello di ulivo nel becco, un chiaro simbolo di pace.

in foto: Lady Gaga canta all’Inauguration Day

Il dettaglio nascosto nella giacca di Lady Gaga

A distanza di quasi un anno da quel giorno importante, che ha segnato le sorti dell'intero Paese, Lady Gaga ha condiviso alcuni dettagli inediti sull'outfit sfoggiato alla cerimonia di inaugurazione del presidente Joe Biden. È stato un evento di portata storica e consapevole di questo la cantante ha scelto di essere impeccabile, ma con un occhio alla propria sicurezza personale. Per il grande giorno ha scelto un look certamente d'impatto e sontuoso, esteticamente raffinato, ma fino a questo momento ne aveva nascosto un dettaglio, che ha rivelato in un video di British Vogue.

in foto: Lady Gaga all’Inauguration Day

La cantante ha dichiarato: "È una delle cose preferite che abbia mai indossato. Ho indossato questo modello di Schiaparelli per l'inaugurazione e nessuno lo sa, ma era un vestito antiproiettile". E ha aggiunto che in qualche modo questo è in linea con quanto progettava da bambina, prima che la sua carriera prendesse con successo la piega musicale: "Cantare con un vestito antiproiettile Schiaparelli: non so se la gente lo sa, ma se non fossi quello che sono oggi, sarei un giornalista di combattimento. Era uno dei miei sogni".