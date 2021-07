Lady Gaga, la spilla a forma di colomba dell’Inauguration Day è in vendita: “È un simbolo di speranza” Ricordate Lady Gaga alla cerimonia di insediamento di Joe Biden? La spilla a forma di colomba che ha portato al petto è passata alla storia e non solo perché ha un profondo valore simbolico. Oggi quell’accessorio è diventato alla portata di tutti: è stato infatti messo in vendita per un importante causa benefica.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Lady Gaga alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente americano Joe Biden? Il suo elegantissimo look rosso e nero firmato Schiaparelli è passato alla storia, diventando uno dei simboli di quel momento leggendario. A renderlo iconico è stata la spilla a forma di colomba della pace che ha portato appuntata al petto, un dettaglio che ha aggiunto un valore simbolico all'outfit, rendendolo ancora più scenico e d'impatto. Oggi quell'accessorio è stato messo in vendita, diventando alla portata di (quasi) tutti. Il suo prezzo è da capogiro ma tutto il ricavato verrà devoluto per una buona causa particolarmente cara alla popstar.

Il significato simbolico della spilla Dove di Lady Gaga

Il look Haute Couture di Schiaparelli sfoggiato da Lady Gaga all'Inauguration Day era personalizzato e fatto su misura, a realizzarlo è stato Daniel Roseberry in persona, che non ha esitato a spiegarne anche il suo profondo significato simbolico. Le parole dello stilista sono state: “In quanto americano che vive a Parigi, questo ensemble è una lettera d’amore al Paese che mi manca tanto, e a un’artista che ammiro da sempre. Maison Schiaparelli è onorata di aver avuto la possibilità di vestire una personalità iconica quale Lady Gaga in occasione di una giornata storica come l’inaugurazione”. La spilla a forma di colomba riproduce una pietra miliare per la storia della griffe: era stata indossata da Elsa Schiaparelli quando lasciò Parigi per New York per scappare dalla Seconda Guerra Mondiale. Era ispirata al quadro di Picasso Uccelli in gabbia (che raffigurava una colomba e un corvo nero in gabbia) e la stilista la amava perché era come se facesse riferimento alla dualità della sua personalità.

Lady Gaga e il progetto benefico lanciato con Schiaparelli

Oggi la celebre spilla Dove di Schiaparelli è diventata alla portata di tutti: la Maison l'ha messa in vendita nelle sue boutique, presso Bergdorf Goodman a New York e a Dover Street Market. È disponibile in quattro differenti formati: la più piccola e di 6 cm e costa 790 dollari (670 euro), mentre la più grande misura 12 cm e costa 2.150 euro (poco più di 1.800 euro). Il ricavato non andrà alla nota azienda fashion, verrà devoluto interamente alla fondazione Born This Way di Lady Gaga, l'organizzazione no-profit che sostiene la salute mentale dei giovani. Per Lady Gaga, dunque, quella iconica spilla è diventata un simbolo di speranza e di un nuovo inizio.