Lady Gaga con i capelli corti e l’abito d’argento: è la regina del trasformismo sul red carpet Lady Gaga sta girando il mondo per le prime di House of Gucci e ogni volta ruba la scena: a Los Angeles ha incantato con un abito di paillettes e un nuovo look.

A cura di Beatrice Manca

Ogni red carpet per Lady Gaga è uno show: la popstar e attrice sta girando il mondo per promuovere il film di Ridley Scott House of Gucci (in uscita nelle sale statunitensi il 24 novembre) e ogni volta riesce a rubare la scena con look incredibili e trasformazioni. Dopo la frangetta sfoggiata a New York, questa volta ha deciso di "darci un taglio": sul red carpet di Los Angeles si è mostrata con i capelli corti, un caschetto con frangetta pettinato all'indietro. Un taglio "tattico" che lasciava scoperto il collo, valorizzando la scollatura dell'abito argento scintillante.

Lady Gaga e la passione per la moda italiana

La prima di Los Angeles è la quarta presentazione del film a cui Lady Gaga partecipa insieme al cast. Ad ogni red carpet cambia stile e Maison, ma tutti i look hanno un elemento in comune: l'abito porta sempre una firma italiana. Per la prima londinese ha scelto un abito viola di Gucci, per Milano ha indossato una creazione rosso fuoco di Versace e per il red carpet newyorkese ha incantato con un abito nero Armani Privé.

Lady Gaga in Valentino Haute Couture

Per Los Angeles ha voluto brillare come una vera stella di Hollywood: ha sfoggiato un abito fasciante, senza spalline con lo strascico, interamente ricoperto di paillettes. Si tratta di una spettacolare creazione Valentino Haute Couture Primavera/Estate 2021, che Lady Gaga ha indossato con un collier di brillanti e orecchini coordinati.

Lady Gaga in Valentino Haute Couture

Lady Gaga con i capelli corti sul red carpet

Anche stavolta la popstar ha stupito i fan con un altro cambio di hair look: la scorsa settimana a Milano aveva sfoggiato una chioma lunga con un semi raccolto, adesso eccola con un caschetto corto e una frangia pettinata con la riga laterale. Il taglio corto esalta il make up intenso, con occhi evidenziati da ombretto scuro e eyeliner.

il nuovo taglio di Lady Gaga

Probabilmente tutti questi cambi di acconciatura nascondono lo stesso trucco: si tratta di una parrucca, che l'aiuta a cambiare stile a ogni pubblica apparizione, confermandosi la regina del trasformismo.