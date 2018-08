E' in corso la 75esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e sono moltissime le star che stanno arrivando al Lido per assistere ai film presentati in anteprima durante la manifestazione. Tra le più attese c'era Lady Gaga, protagonista insieme a Bradley Cooper di "A star is born". La popstar ha fatto finalmente la sua apparizione nella città veneta qualche minuto fa e ha sfoggiato un look ispirato alla diva per eccellenza, Marilyn Monroe, lasciando tutti senza parole.

Lady Gaga in total white arriva a Venezia

Lady Gaga è una delle popstar più amate e seguite al mondo e negli ultimi tempi ha debuttato anche nel mondo del cinema. Non a caso insieme a Bradley Cooper è la protagonista del film "A star is born", che verrà presentato questa sera durante la Mostra Internazionale del Cinema. E' da pochissimi minuti che la cantante è sbarcata al Lido ma è riuscita già a lasciare tutti senza parole, superando in eleganza anche Georgina Rodriguez, Naomi Watts e Cristiana Capotondi. Ha infatti sfoggiato un look total white in stile Marilin Monroe con un lungo abito di Azzedine Alaïa caratterizzato da un corpetto aderente e scollato intrecciato sulla schiena e da una gonna ampia e sinuosa che potrebbe tranquillamente alzarsi alla prima folata di vento, proprio come capitato decenni fa all'intramontabile icona di bellezza americana. Per completare il tutto ha scelto dei décolleté neri con il tacco alto Brian Atwood e ha poi tenuto i capelli biondissimi sciolti e cotonati. Insomma, Miss Germanotta è riuscita ancora una volta a sorprendere, dando prova di essere una vera e propria diva proprio come la sua antenata Marilyn. Cosa sfoggerà sul red carpet?