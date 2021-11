La sigla della serie “The Ferragnez”: Chiara Ferragni passa dall’abito da sera alla tuta con le ciabatte Dopo la locandina, ecco la sigla della serie “The Ferragnez” che svela la data di uscita dello show. In una breve clip la coppia ripercorre le tappe della loro storia d’amore cambiando look a ogni scena: dall’abito in tulle da principessa per la proposta di matrimonio fino alla tuta per una serata in famiglia sul divano.

A cura di Beatrice Manca

Il conto alla rovescia è iniziato: il 9 dicembre 2021 uscirà su Amazon Prime Video "The Ferragnez", la serie tv che mostra la vita quotidiana della famiglia più social d'Italia. Dopo la locandina ufficiale firmata David LaChapelle, ora è arrivato anche il video della sigla, cantata proprio da Chiara Ferragni e Fedez: il motivetto ripercorre le tappe della loro storia d'amore, dando una piccola anticipazione di quel che vedremo negli episodi. Una parte importantissima, ovviamente, saranno i look: nel video Chiara Ferragni sfoggia una carrellata di abiti da sogno, ma si mostra anche nella semplicità della vita quotidiana, con tuta ciabatte e calzini. Ecco i look sfoggiati dalla coppia nella sigla della serie tv.

Chiara Ferragni e Matilda nella sigla della serie tv "The Ferragnez"

I Ferragnez "ricreano" la proposta di matrimonio in abito da sera

La sigla si apre con la coppia sotto i riflettori: Fedez in un completo scuro, Chiara Ferragni con un romantico abito rosa con scollo a V e uno strascico. Nel clip, che funge da trailer, si rivedono le tappe della loro storia d'amore: galeotta fu la cagnolina Matilda, che ispirò un verso di una canzone di Fedez e li fece conoscere. Nella scena successiva appare proprio Matilde, in braccio a Chiara Ferragni, mentre Fedez si inginocchia con l'anello: qui l'influencer sfoggia un abito da gran sera con la gonna a balze di tutte, il corpetto di paillettes e un fiocco bianco su una spalla.

Chiara Ferragni e Fedez nella sigla della loro serie tv

La coppia è "sulle nuvole", non solo metaforicamente: nella scena seguente i due si baciano proprio su una nuvola rosa. Qui Chiara Ferragni indossa un abito verde menta della collezione Spring/Summer 2021 di Giambattista Valli, con un ombretto occhi coordinato e scintillante. Le fan più accanite lo avranno riconosciuto: fa parte della sua palette di make up, appena lanciata nei negozi.

Giambattista Valli

Chiara Ferragni e Fedez in tuta sul divano

La serie racconta anche (e soprattutto) la quotidianità della coppia: nella scena finale vediamo la famiglia al completo abbracciata sul divano, in procinto di guardarsi in tv. In questa scena appare anche il piccolo Leone, in braccio a mamma e papà, che indossa una tuta blu del brand della madre, Chiara Ferragni Collection. Fedez e Chiara Ferragni sono coordinati: entrambi indossano felpe effetto tie-dye.

La famiglia, in questa ultima scena, sceglie la comodità: sono tutti sul divano in tuta e scarpe da ginnastica. L'influencer indossa una tuta rainbow del suo brand, Chiara Ferragni Collection, abbinata a un paio di ciabatte fucsia con la doppia fascia (sempre del suo brand). Potevano mancare i calzini bianchi? Ovviamente no. Da quando è stata criticata per essere uscita con ciabatte e calzini si diverte a sfoggiarli ogni volta che può. Perché non dovrebbe poi? Anche lei, come tutti noi, ama rilassarsi davanti alla televisione in ciabatte e calzini!