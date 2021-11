The Ferragnez, la locandina della serie: Chiara Ferragni e Fedez posano in abito da sera per David LaChapelle Amazon Prime Video ha svelato il poster ufficiale della serie sulla coppia più famosa d’Italia. Le foto hanno una firma d’autore: il fotografo iconoclasta David LaChapelle, celebre per i ritratti surreali e pop delle star. Chiara Ferragni e Fedez non fanno eccezione e sono elegantissimi sui tetti di Milano.

A cura di Beatrice Manca

L'abito lungo nero, la posa statuaria che enfatizza lo spacco laterale e i gioielli da mille e una notte: Chiara Ferragni è una vera diva sui tetti di Milano nella locandina ufficiale della serie tv "The Ferragnez". Insieme a lei, illuminata dalla luce dei riflettori, c'è il marito Fedez in giacca e cravatta e tutta la famiglia riunita, nonne incluse. Le foto ufficiali della serie hanno una firma d'autore: sono state scattate da David LaChapelle, artista iconoclasta famoso per i ritratti delle star surreali e pop, da Madonna a Courtney Love.

La locandina ufficiale della serie tv The Ferragnez di Amazon Prime Video

Il look di Chiara Ferragni per la locandina ufficiale

Amazon Prime Video ha svelato oggi il poster ufficiale della serie in uscita a fine anno. La foto rispecchia il tipico stile di David LaChapelle: pose plastiche, look glamour e colori saturi e pop. Sotto il cielo di Milano illuminato di rosa dalle luci al neon, Chiara Ferragni e Fedez posano in abito da sera. La regina di Instagram è super sensuale in un abito Versace lungo fino ai piedi, con scollatura sagomata e maxi spacco laterale. Lo stesso abito era stato indossato da Elodie sul palco dell'Ariston, durante il festival di Sanremo 2020. Per completare il look ha scelto sandali con i listini e maxi orecchini di brillanti. Fedez invece è seduto e porta la giacca dello smoking (probabilmente sempre Versace) appoggiata su una spalla, come se fosse appena rientrato da una serata.

Chiara Ferragni e Fedez locandina ufficiale della serie tv, scattata da David LaChapelle

La foto di famiglia dei Ferragnez

La serie fa entrare i follower della coppia nella vita quotidiana della famiglia più famosa di Instagram: gli otto episodi sono ambientati tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, tra la pandemia, la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita di baby Vittoria. La serie include anche le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca, e i loro compagni: nelle foto ufficiali vediamo infatti la famiglia al completo, tutti con look coordinati: gli uomini in smoking e le donne in abito da sera.

La locandina ufficiale della serie tv sui Ferragnez scattata da David LaChapelle

Nel poster ci sono la nonna Luciana, il piccolo Leone e Marina Di Guardo, la madre di Chiara, in abito bustier blu. Ovviamente nel ritratto di famiglia è inclusa anche Matilde, la cagnolina di di Chiara Ferragni responsabile di aver fatto scoccare la scintilla tra lei e Fedez. Manca solo baby Vittoria, che comunque è rappresentata nel ritratto da una carrozzina rosa: ovviamente, si tratta di un modello della collezione del brand della mamma imprenditrice. Del resto, la serie non parla anche di come ha saputo coniugare carriera e bambini?