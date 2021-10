La regina Elisabetta abbina lil cappotto “riciclato” alla borsa di lusso (che vale oltre 2mila euro) Il periodo delle mezze tinte e del lutto è definitivamente alle spalle: Elisabetta II ha scelto un outfit arancio brillante composto dal celebre cappottino e da un cappello con una decorazione floreale. Al braccio la sua immancabile borsa nera, lo stesso modello indossato da sessant’anni: ecco svelati la marca e il prezzo.

A cura di Beatrice Manca

Anche per la regina Elisabetta le vacanze sono finite: qualche giorno fa è tornata dalla tenuta di Balmoral, dove ogni anno trascorre le vacanze estive, per riprendere i suoi doveri a Londra. Giovedì 7 ottobre ha incontrato, insieme al principe Edoardo, l'atleta paralimpica Kadeena Cox in vista dei Giochi del Commonwealth che si terranno la prossima estate a Birmingham. Per l'occasione ha scelto un vistoso outfit arancione, composto di un cappotto con i bottoni e un cappello decorato con fiori in rilievo. Al braccio, la sua immancabile borsa nera: da anni Sua Maestà indossa solo modelli dello stesso brand, in colori diversi. Ma quanto costa la borsa della regina? Si può acquistare? Ecco svelato il mistero.

la regina Elisabetta con l’atleta paralimpica Kadeena Cox

La regina Elisabetta in arancione

Il periodo delle mezze tinte e del lutto è definitivamente alle spalle: la regina è apparsa sorridente e energica mentre svolgeva i suoi doveri ufficiali di Patrona della Federazione dei Giochi del Commonwealth. HA scelto un outfit arancione composto dal celebre cappottino e da un cappello con una decorazione floreale. L'arancio è il colore di ottobre per antonomasia: non solo perché ricorda il foliage autunnale, ma anche perché è associato alla zucca, tipica di questa stagione, e quindi alla festa di Halloween. La regina ha indossato una spilla di brillanti, il suo celebre filo di perle e i guanti neri, che indossa quasi sempre nelle occasioni speciali.

Sappiamo che la regina ha una vera e propria passione per il riciclo: è attenta alle spese e ha un'assistente che si occupa di registrare ogni outfit indossato, in modo da poterlo riusare (un paio di volte al massimo) in contesti diversi, e solo a distanza di anni. Questo cappotto arancio vibrante, ad esempio, era stato già indossato nel 2018, per una visita alla Royal Academy of Arts.

la regina Elisabetta con il principe Edoardo

Quanto costa la borsa della regina Elisabetta?

La regina Elisabetta è molto rispettosa delle tradizioni: indossa sempre scarpe dello stesso modello e possiede molte borse diverse, ma tutte dello stesso marchio. Per la precisione, si tratta di borse firmate Launer London, una delle aziende insignite del Royal Warrant, il "bollino di garanzia" che la Corona concede a selezionati brand che riforniscono la casa reale. Il modello scelto dalla regina Elisabetta si chiama "Traviata", come la famosa opera di Verdi, ed è così iconica da essere esposta in mostra al Victoria&Albert Museum.

Launer London

La regina non mostra mai i marchi dei capi che indossa: tutte le etichette vengono accuratamente rimosse dagli abiti. Tutto ciò che indossa è fatto su misura: impossibile valutare con certezza il costo dei suoi accessori, ma in questo caso possiamo avere un'ordine di grandezza. Le borse Launer London in vendita sul sito variano da 1.400 euro (il modello piccolo) ai 2.650 euro per le borse più grandi da portare a mano, come quella della regina. Il giusto prezzo per sentirsi come l'inossidabile regina, almeno per un giorno.