in foto: Jack Brooksbank e il piccolo August

Prima Festa del papà…da papà, per il marito della principessa Eugenie di York. La secondogenita del duca Andrea di York e di Sarah Ferguson, dunque sesta nipote di Elisabetta II, è convolata a nozze nel 2018 con l'imprenditore Jack Christopher Stamp Brooksbank. Il primo figlio della coppia è venuto al mondo il 9 febbraio scorso e pochi giorni dopo, in linea con la tradizione reale, ne è stato svelato il nome completo: August Philip Hawke Brooksbank. Fino a oggi sono state diffuse pochissime immagini del nono bisnipote della regina, attualmente undicesimo nella linea di successione al trono. Per lui i genitori non hanno voluto titoli reali: preferiscono che sia libero di decidere che tipo di vita vuole. La stessa principessa Eugenie si è sempre tenuta più lontana possibile dalla vita di corte, partecipando solo agli eventi ufficiali più importanti e conducendo una vita per quanto possibile ‘normale': infatti è direttrice di una galleria d'arte di Londra e ha un profilo Instagram tutto suo.

in foto: la principessa Eugenie di York col marito Jack Brooksbank e il piccolo August

La Festa del papà nella royal family

A differenza dell'Italia, dove la Festa del papà cade ogni 19 marzo, nel Regno Unito non ha una data fissa, bensì variabile: si festeggia la terza domenica di giugno, dunque a cavallo tra primavera ed estate. Quest'anno la ricorrenza è stata celebrata dalle famiglie domenica 20 giugno, difatti anche i social sono stati invasi di fotografie con cui si è reso omaggio ai papà oltremanica. La principessa Eugenie di York ha voluto festeggiare suo marito Jack Brooksbank, diventato pochi mesi fa papà per la prima volta. Lo ha fatto pubblicando alcuni scatti privati, che immortalano la famiglia insieme o in cui si vedono papà e figlio in momenti di grande tenerezza. Hanno festeggiato anche i Cambridge, che su Instagram hanno pubblicato un collage di quattro foto di famiglia. E anche la regina ha voluto che non passasse inosservata, questa prima Festa del papà senza il principe Filippo. Sull'account ufficiale della royal family è stata condivisa una foto della regina insieme a suo padre, re Giorgio VI, e al principe Filippo che guardano un principe Carlo ancora bambino.

in foto: Jack Brooksbank e il piccolo August

Jack Brooksbank, papà stanco ma felice

Papà forti come rocce, incrollabili, infallibili, che non conoscono stanchezza né paure né incertezze: esistono davvero? Per anni è stato tramandato questo modello di paternità, perfettamente in linea con quell'ideale di mascolinità vista come del tutto separata dal femminile e fatta di caratteristiche diverse. L'uomo non piange e il papà è quello che educa con mano ferma. E invece anche loro sono esseri umani con le loro emozioni e debolezze che meritano di essere espresse liberamente e condivise, senza il timore di essere giudicati.

in foto: Jack Brooksbank e il piccolo August

L'idea di paternità trasmessa da Eugenie di York e suo marito, è una paternità del tutto normale e quotidiana, fatta di azioni semplici, senza troppi fronzoli e abbellimenti. Negli scatti pubblicati dalla principessa sul suo profilo Instagram vediamo Jack Brooksbank che porta sorridente il passeggino, che coi capelli arruffati e gli occhi stanchi lo tiene in braccio, che esausto lo tiene poggiato sul proprio petto mentre schiaccia un pisolino. Sono scatti di vita familiare preziosi, condivisi con naturalezza e orgoglio proprio per trasmettere l'intimità di un nucleo familiare che per quanto ‘diverso' resta comunque incentrato sul valore fondamentale di ciascuna famiglia, sia essa reale o meno: l'amore.