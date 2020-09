Era da giorni che si parlava della presunta gravidanza di Eugenie di York e nel weekend è arrivata la conferma. La principessa, che nel 2018 era diventata protagonista di uno dei più romantici Royal Wedding della storia, aspetta un bambino dal marito Jack Brooksbank e, dopo essere stata immortalata con delle rotondità sospette tra le strade di Londra, ha fatto l'annuncio ufficiale attraverso i social. È una delle poche reali a poter avere un profilo Instagram, questa libertà le viene concessa vista la sua posizione bassa nella linea di successione al trono, e ne ha approfittato per condividere la lieta notizia con i followers. Il piccolo verrà messo al mondo all'inizio del 2021 e la cosa rende più eccitati che mai la futura mamma e il futuro papà.

Le prime scarpine del Royal Baby saranno delle pantofole low-cost

Cosa c'è di più dolce dell'annuncio di una futura nascita? I Royals lo sanno bene ed è per questo che la principessa Eugenie ha curato nei minimi dettagli la foto condivisa sui social per dare la notizia della gravidanza. La foto mostra in primo piano le mani della mamma e del papà mentre tengono con le dita delle adorabili pantofoline orsacchiotto, ovvero le prime calzature del Royal Baby in arrivo.

Si tratta di un modello firmato John Lewis in pelliccia beige decorato con il viso di un orso sulla parte anteriore. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono vendute a 8 sterline, ovvero poco più di 8 euro, e sono disponibili dalla taglia 0 ai 18 mesi. In primo piano, inoltre, anche la preziosa fede nuziale in oro e diamanti della principessa. A questo punto, dunque, non resta che aspettare l'inizio del 2021 per conoscere il nascituro.