La manicure con gli stripes olografici di Chiara Ferragni è già la tendenza dell’estate Una delle manicure di tendenza per l’estate 2021 è quella con gli stripes olografici indossata da Chiara Ferragni sul red carpet di Cannes: una nail art vivace e brillante ma allo stesso tempo minimal ed essenziale, facilissima da ricreare anche a casa per dare un tocco di colore alle tue unghie.

A cura di Federica Ambrogio

Ancora una volta Chiara Ferragni lancia una tendenza unghie per l'estate 2021, coloratissima e facile da ricreare anche a casa. Dopo le unghie arcobaleno e la manicure verde fluo, qualche giorno fa l'influencer ha condiviso con i suoi follower la nuova manicure: base fucsia e stripes dall'effetto olografico che cambiano colore a seconda della luce. Una nail art vivace e minimal allo stesso tempo, perfetta per chi vuole avere una nail art di tendenza ma non ama le decorazioni troppo eccentriche.

La manicure con gli stripes olografici

C'è chi li chiama stripes e chi li chiama strip: sono de piccoli adesivi lineari da applicare sulle unghie per ricreare un effetto rigato perfettamente curato e dettagliato. Chiara Ferragni li ha scelti per la sua ultima manicure indossata a Cannes in abbinamento al suo abito verde lime, sfoggiando una nail art coloratissima e vivace che sarà sicuramente uno dei tormentoni estivi. Il colore applicato su tutte le unghie è un fucsia acceso e vibrante, al quale sono stati abbinati degli stripes olografici e luminosi applicati diagonalmente su indice, medio e anulare. L'effetto finale è quello di una manicure estrosa e vivace ma allo stesso tempo minimal ed essenziale.

Come copiare la manicure olografica di Chiara Ferragni

Replicare a casa la manicure con gli stripes olografici sarà estremamente facile. Non dovrai fare altro che procurarti le strisce adesive e applicarle sull'unghia una volta che lo smalto di base sarà asciutto. Potrai copiare l'abbinamento tra lo smalto fucsia e gli stripes corallo di Chiara Ferragni ma potrai anche liberare la tua fantasia e giocare con i colori: ad un blu notte potrai abbinare per esempio uno stripes azzurro o argento, mentre ad uno smalto neutro e delicato potrai applicare uno stripes colorato. Se non hai a disposizione gli stripes adesivi niente paura: ti basterà ricreare le linee con uno smalto liquido olografico, da stendere sull'unghia con l'aiuto di un piccolo pennellino dalla punta sottile. Sfoglia la gallery e scopri quali smalti utilizzare per ricreare una delle manicure di tendenza per l'estate 2021.