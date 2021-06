Fedez ha appena lanciato una linea di smalti e Chiara continua a dettare tendenza in fatto di manicure: l'ultima nail art sfoggiata dalla neo mamma di Vittoria ha già fatto il giro del web e lo smalto sta andando, tanto per cambiare, a ruba. Per la manicure estiva Chiara Ferragni ha scelto uno smalto verde fluo, riproponendo il tanto amato effetto magnetico che qualche mese fa abbiamo visto sulle sue unghie nella versione rosa. La manicure di tendenza dell'estate è quindi neon, meglio ancora se realizzata con uno smalto cat's eye per ottenere un risultato estremamente luminoso e originale.

La manicure verde fluo di Chiara Ferragni

Da qualche giorno sui social spopola la nuova di manicure di Chiara Ferragni, che anche questa volta non è passata inosservata. Dopo la manicure vintage di coppia la neo mamma ha sfoggiato di nuovo uno smalto ad effetto magnetico, questa volta nella versione verde fluo. Una nail art vitamina e luminosa perfetta per la bella stagione, declinata in una nuance accesa e vibrante. Questa volta l'influencer ha scelto uno smalto semipermanente firmato PassioneUnghie, il verde neon della nuova linea Fluo Cat's Eyes: uno smalto verde arricchito da sfumature cangianti e pigmenti magnetici che, con l'aiuto del magnete, consentono di realizzare un effetto cat’s eye

Come applicare lo smalto cat's eye

Realizzare l'effetto magnetico per copiare la manicure di Chiara Ferragni è semplicissimo: non dovrai fare altro che stendere lo smalto magnetico sull'unghia, avvicinare il magnete alla superficie e poi muoverlo per creare le sfumature che desideri prima di polimerizzare con la lampada UV. Per un effetto ancora più pieno e intenso puoi ripetere il passaggio una seconda volta. Chiara Ferragni ha scelto di realizzare una manicure monocolore applicando lo smalto su tutte le unghie, ma potrai scegliere di decorare con l'effetto magnetico un'unghia soltanto abbinando allo smalto verde un colore più chiaro e naturale come il rosa cipria e il bianco, arricchendo le altre unghie con decorazioni verde fluo.