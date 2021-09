La figlia di Federica Panicucci compie 16 anni: festa da sogno per Sofia, vestita come una principessa “Che regalo meraviglioso mi ha fatto la vita. E con te ogni giorno è più bello” ha scritto Federica Panicucci su Instagram. La dedica è per la figlia Sofia, in occasione dei suoi 16 anni. Alla festa le due erano elegantissime, vestite come principesse.

A cura di Giusy Dente

Archiviata l'esperienza in laguna, Federica Panicucci è tornata a casa da sua figlia. La conduttrice tv è stata ospite del Festival del Cinema di Venezia, dove ha sfilato sul red carpet insieme al compagno Marco Bacini, a cui è legata dal 2016. Per lei un abito bianco in pieno stile principesco, con maxi cintura in vita e scintillanti gioielli. "Grazie per tutto l’affetto che ho sentito intorno a me" ha commentato su Instagram, dove è seguitissima dai suoi follower. Qui è solita condividere i momenti della sua vita privata e di quella lavorativa. Durante l'estate ha reso partecipi i fan delle sue vacanze al mare attraverso scatti in costume che hanno riscosso molto successo: impossibile non notare quanto sia in perfetta forma. E proprio su Instagram ha voluto anche fare una dedica a sua figlia Sofia, in occasione del 16esimo compleanno.

La dedica di Federica Panicucci alla figlia Sofia

Festa in grande stile per i 16 anni di Sofia, figlia di Federica Panicucci e Dj Fargetta. I due sono stati insieme dal 1995 al 2015: vent’anni, di cui 9 da marito e moglie. Poi la separazione e la ritrovata felicità con Marco Bacini, per la conduttrice. “Che regalo meraviglioso mi ha fatto la vita. E con te ogni giorno è più bello” ha scritto la Panicucci su Instagram, allegando una foto che la vede accanto alla sedicenne, entrambe elegantemente vestite. Un abito giallo con corpetto di strass da vera principessina per Sofia e un abito bianco per la mamma, in stile sposa. Tantissimi follower hanno voluto lasciare un pensiero, un augurio per la ragazza, tra cui anche un volto molto noto e amato del mondo dello spettacolo: Simona Ventura. Sfarzoso anche l'allestimento alle spalle di mamma e figlia, con tanto di red carpet, per dare un tocco di festa in più ai cosiddetti "sweet sixteen" di Sofia.