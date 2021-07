La dieta di Orietta Berti: la cantante ha perso 10 chili in due mesi Quando si è accorta di essere in sovrappeso Orietta Berti si è affidata a uno specialista, che le ha messo a punto una dieta personalizzata. La cantante così è riuscita a perdere 10 chili in due mesi e oggi è più in forma che mai.

A cura di Giusy Dente

Orietta Berti, Sanremo 2021

Orietta Berti non è stata solo la grande rivelazione della scorsa edizione di Sanremo: la cantante si è messa in gioco sotto tanti punti di vista, conquistando anche una fetta di pubblico molto giovane, che si è aggiunta ai fan di vecchia data che la seguono da anni. Lei vanta una carriera lunghissima: ha esordito negli anni Sessanta e raggiunto il successo nel ’70, senza mai uscire dal cuore degli italiani. I giovani all'Ariston ne hanno potuto apprezzato l’ironia, la giovialità e anche lo stile! Infatti per l’occasione si è affidata a un marchio di moda streetstyle: i suoi scintillanti abiti erano firmati GCDS, disegnati da Giuliano Calza, che negli anni ha vestito anche Dua Lipa e Chiara Ferragni. Ma la Berti è anche una delle protagoniste di questa estate. Confermando la sua voglia di sperimentare e osare, ha partecipato con Achille Lauro e Fedez alla realizzazione della hit dell'estate Mille, da settimane in vetta alle classifiche. Nel video è apparsa in splendida forma. Negli anni ha dovuto far fronte a qualche problema di sovrappeso, scongiurato seguendo una dieta che ha dato i suoi frutti dopo tanto impegno, risultati che è riuscita a conservare nel tempo.

La dieta di Orietta Berti

Dieta personalizzata e attività fisica: così Orietta Berti alcuni anni fa è riuscita a perdere qualche chilo di troppo che cominciava a farsi sentire, ottenendo in cambio molti benefici sulla salute. Ne ha persi dieci per la precisione, in due mesi di piccoli sacrifici. Il merito va ovviamente al suo impegno e alla sua costanza, ma dietro il suo piano alimentare personalizzato c'è stato un professionista che l'ha aiutata: niente improvvisazione né dieta fai da te, si è affidata ai consigli del professor Sorrentino e così è passata da 74 a 65 chili.

Orietta Berti

L'esperto ha calibrato i pasti in modo da gestire calorie e nutrienti necessari per affrontare al meglio la giornata: abbondante verdura, molta frutta e spuntini durante il giorno. La Berti ha riscoperto lo yogurt magro, ottimo spezza-fame tra un pasto e l'altro. Ovviamente ha dovuto rinunciare ad alcolici, formaggi, cibi fritti e dolci: questi ultimi sono il suo peccato di gola più grande e infatti è stata la parte più difficile! L'usignolo di Cavriago ha una routine sana ancora oggi, difatti è riuscita a conservare i risultati raggiunti mesi fa e oggi è più in forma che mai.