Quali sono state le immagini dei Windsor più apprezzate, in questo anno complicato che volge al termine? Ce lo dice il Daily Mail il quale ha pubblicato una classifica che mette ordine tra gli scatti e le foto dei reali e che stabilisce quali sono stati quelli di maggior successo o comunque che hanno creato maggiore interazione. L’analisi in questione, infatti, si basa sul numero di commenti, like e condivisioni. La famiglia dei duchi di Cambridge pare avere grandissimo successo, con una pioggia di cuoricini soprattutto per i principini, i tre figli di William e Kate. Ma alti in classifica ci sono anche Harry e Meghan con la loro cosiddetta Megxit, come è stata ribattezzata la loro "uscita" dalla famiglia reale.

William, Kate e i principini: i più amati sui social

Su tutte, in quanto a gradimento, spicca in classifica la foto fatta da Kate Middleton alla sua famiglia nel giorno del suo 38esimo compleanno. L’immagine ritrae il principe William su un’altalena insieme ai figli Louis, Charlotte e George. Questa foto è stata eletta la più popolare del 2020 in casa Windsor. I duchi di Cambridge sono amatissimi e lo dimostrano anche le successive posizioni della classifica. Al secondo posto troviamo di nuovo i principini: due milioni di like e una pioggia di commenti positivi per il loro applauso al Servizio Sanitario Nazionale a cui William e Kate hanno dedicato anche la loro cartolina di auguri natalizi, per premiarne l'impegno durante la pandemia. La card non è finita in classifica, ma ci sono ugualmente altre foto dei Cambridge. Quarto posto per la foto del quinto compleanno della principessina Charlotte e a seguire quella del compleanno del fratellino Louis.

La Megxit scuote i social

Il principe Harry e Meghan Markle a inizio anno hanno comunicato la loro decisione di prendere le distanze dalla vita reale e di trasferirsi in California. Questo gesto ha fatto calare la popolarità della coppia tra gli inglesi e ha inevitabilmente causato uno scossone non solo nella royal family, ma anche sui social. L'intenzione dei duchi di Sussex è stata comunicata attraverso un post pubblicato sull'account Sussex Royal, poi chiuso, con una foto risalente al loro fidanzamento ufficiale. Lo scatto in questione ha totalizzato quasi 2 milioni di like piazzandosi così al terzo posto della classifica. E ancora i Sussex sono in qualche modo protagonisti anche del quinto posto, dove troviamo la dichiarazione della regina Elisabetta riguardo alla Megxit, in cui augurava il meglio a Harry e Meghan e dava la sua benedizione al loro trasferimento.