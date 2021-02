in foto: Alyssa, dall’account Instagram @bodyposistylist

Fino a un anno fa parlare di OnlyFans significava parlare di un sito hard e in effetti sulla piattaforma i contenuti di questo tipo vanno ancora per la maggiore. Ma attenzione, perché il social sta riservando delle sorprese. Benché abbia già alcuni anni di vita, sta godendo adesso di un boom di popolarità, complice anche la pandemia e il lockdown. E ora sia le foto che i video che vengono proposti sono molto più variegati. Anche la moda si è accorta delle potenzialità offerte da OnlyFans, che dà accesso a contenuti esclusivi e di alta qualità a pagamento. La designer Rebecca Minkoff, per esempio, ha proposto alla sua fanbase di fashion addicted l'anteprima della nuova collezione e anche il dietro le quinte dell'ultima campagna pubblicitaria. Da qualche tempo ha fatto la sua comparsa anche la body positivity grazie ad Alyssa, già conosciuta su Instagram come BodyPosiStylist.

Oltre al porno c'è di più

Un social fotografico? Non proprio. Una piattaforma porno? Neppure, anche se inizialmente sembrava che ci fosse spazio solo per l'hard. Invece OnlyFans sta ampliando il proprio raggio d'azione e sta coinvolgendo sempre più utenti, proponendo contenuti e argomenti nuovi e diversi. In principio gli attori a luci rosse hanno avuto grande fortuna sul social, che funziona dietro sottoscrizione di un abbonamento mensile: dunque si paga per vedere foto e video. Foto e video che su altri social non solo non avrebbero la stessa fonte di guadagno, ma andrebbero con ogni probabilità incontro a censura. I creator più seguiti possono arrivare a guadagnare anche decine di migliaia di dollari ogni mese. Al momento su OnlyFans si trova di tutto, dalla moda alla musica al beauty. E i creator non sono soltanto volti noti del web, influencer e celebrità.

Su OnlyFans si parla di body positivity

Alyssa è una cosmetologa professionista che propone su OnlyFans contenuti inerenti la moda, la bellezza di corpo e capelli, l'accettazione. La sua missione, portata avanti anche su Instagram (il suo account @bodyposistylist è stato aperto più di un anno fa) è normalizzare tutti i corpi, compresi quelli vittime del fat shaming della società contemporanea. "I corpi grassi sono degni di essere celebrati, oltre a essere sexy", scrive su OnlyFans, dove è approdata solo di recente per invitare all'accettazione, di sé e del prossimo, senza discriminare chi ha un corpo non conforme ai canoni imposti dalla società.