Kylie Jenner lancia una linea di prodotti per bambini: a 3 anni la figlia Stormi fa da testimonial Kylie Jenner inarrestabile: dopo Kylie Cosmetics, Kylie Skin e Kylie Swim ha ora lanciato la sua linea di prodotti per bambini. Kylie Baby comprende tutto il necessario per l’igiene e la pulizia dei più piccoli. Per il lancio si è avvalsa di una testimonial d’eccezione: sua figlia Stormi (3 anni).

A cura di Giusy Dente

Periodo denso e impegnativo per Kylie Jenner, che per la gioia dei suoi fan sta snocciolando una dopo l'altra novità importanti sulla sua vita privata e professionale. talmente presa dai suoi progetti, da aver dovuto all'ultimo momento dare forfait al Met Gala 2021, a cui era solita partecipare da qualche anno assieme alle sorelle. Quest'anno Kim e Kendall c'erano, hanno entrambe sfilato sul tappeto rosso del Metropolitan Museum of Art di New York. Kylie, invece, pur figurando nella lista degli invitati ha all'ultimo momento annunciato la sua assenza, forse proprio per concedersi un po' di riposo dopo alcuni eccessi lavorativi e dedicarsi un po' di più sulla gravidanza. Sì, perché la 24enne ha da poco annunciato di essere incinta: darà un fratellino o una sorellina alla piccola Stormi. E a proposito di bambini: è in arrivo anche una linea di prodotti pensati per loro, sviluppati proprio da Kylie Jenner.

Kylie Jenner, imprenditrice di successo

Kylie Baby, è questo il nome della linea di prodotti per i più piccoli pensata da Kylie Jenner. Il brand è stato lanciato poco dopo l'annuncio della gravidanza della 24enne, che è un'imprenditrice ormai affermata. Kylie Cosmetics e Kylie Skin, (a cui ha fatto seguito la registrazione del marchio Kylie Swim all'inizio di quest'anno) sono stati un enorme successo commerciale. Le hanno permesso di guadagnare una fortuna e dunque anche il titolo di celebrità più ricca del 2020, superando anche sua sorella Kim, che si era piazzata soltanto 48esima nella classifica di Forbes.

Ma da tempo, complice forse anche il desiderio di maternità e l'esperienza con Stormi (3 anni), sognava di dedicarsi anche al mercato destinato ai bambini. Da qui l'idea di una serie di prodotti tutti per loro: "So che tutti vogliamo il meglio assoluto per i nostri bambini, quindi rendere questa linea completamente vegana e ipoallergenica è stato molto personale per me! Sono così orgogliosa di questi prodotti e non vedevo l'ora di condividerlo con voi e la vostra famiglia!" ha scritto nella didascalia del post di lancio. La linea comprende tutto ciò che è necessario per l'igiene dei piccini, dagli oli per il corpo ai bagnoschiuma, dallo shampoo alle creme idratanti. E come testimonial, Kylie ne ha scelta una d'eccezione: proprio sua figlia Stormi!