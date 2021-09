Kylie Jenner conferma la seconda gravidanza: mostra il pancione con l’abito total black Ora è ufficiale: l’imprenditrice beauty e influencer Kylie Jenner è incinta del secondo figlio. La conferma è arrivata via Instagram attraverso un video con tutti i primi momenti da mamma, dal test di gravidanza all’ecografia. Dalle immagini possiamo vedere alcuni dei suoi look premaman, dalla tuta alla camicia in seta fino all’abito cut out.

A cura di Beatrice Manca

un immagine del video Instagram di Kylie Jenner

I rumors si rincorrevano già da giorni, ma ora è arrivata la conferma ufficiale: Kylie Jenner è incinta del suo secondo figlio. Per comunicare la notizia ai 250mila follower ha pubblicato su Instagram un video con tutti i primi momenti da mamma: il test di gravidanza, la prima ecografia, la gioia del neopapà Travis Scott e della figlia Stormi e l'annuncio alla madre Kris che scoppia in lacrime. Nel video si intravedono alcuni dei suoi look premaman, dalla comoda tuta grigia alla camicia in seta marrone, fino all'abito cut out: una trendsetter come Kylie Jenner, imprenditrice beauty e giovane miliardaria, non rinuncia allo stile nemmeno in dolce attesa.

Kylie Jenner mostra il pancione con l'abito nero

Solo un mese fa, il 5 agosto, Kylie Jenner aveva festeggiato i suoi 24 anni con un look super sensuale: uno scatto in perizoma interamente ricoperta d'oro. All'epoca l'influencer era già incinta, ma il pancino ancora non si vedeva. Nel video la troviamo già avanti con la gravidanza, con il pancione in bella vista ma senza rinunciare allo stile glamour che la contraddistingue. In un'immagine del video in particolare indossa un abito nero con le maniche lunghe e la scollatura quadrata, che a prima vista sembra un crop top con una gonna: in realtà è un abito intero con un taglio cut out che mette in evidenza la pancia. Capelli raccolti in una treccia alta, maxi orecchini e look total black: nel video vediamo l'imprenditrice della famiglia Kardashian-Jenner come una mamma attenta lo stile e felice.

Kylie Jenner con l’abito nero premaman

I primi look premaman di Kylie Jenner

Il video postato su Instagram è una compilation di momenti intimi e teneri, i primi in cui ha scoperto di aspettare un altro figlio. Da queste immagini possiamo sbirciare i primi look premaman dell'imprenditrice: all'inizio del video posa con un look sportivo, pantaloni della tuta grigi e un top corto. Poi la vediamo nello studio medico per un'ecografia con una camicia satinata marrone (non per niente è il colore dell'autunno 2021) e infine con l'abito nero a maniche lunghe. In attesa di vedere i prossimi look premaman, i fan già pregustano le tutine e i completini che avrà il bebé: ricordate quanto era stilosa la piccola Stormi?