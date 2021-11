Kristen Stewart vuole sposarsi in jeans e t-shirt: “Al matrimonio voglio far ridere mia moglie” Kristen Stewart ha da poco annunciato il suo fidanzamento con la sceneggiatrice Dylan Meyer e ha rivelato in un’intervista come immagina la cerimonia e l’abito da sposa. La scelta ha stupito tutti: di certo non immaginavamo l’attrice in un abito meringa, tutto veli e fiocchi, ma forse nemmeno così casual!

A cura di Beatrice Manca

Kristen Stewart non potrebbe essere più felice: tra poco sarà al cinema con il film Spencer, in cui interpreta lady Diana, e ha appena annunciato che presto sposerà la fidanzata Dylan Meyer. I fan non vedono l'ora di scoprire cosa indosserà all'altare: l'ex star di Twilight è famosa per il tocco punk e ribelle che aggiunge a ogni look, dal ciuffo ribelle agli anfibi. Viene spontaneo puntare su Chanel, la Maison di cui è testimonial, ma l'attrice ha stupito tutti ancora una volta. Durante un'intervista ha svelato com'è il suo abito da sposa ideale: niente velo, pizzo o strascico ma… jeans e t-shirt.

L'abito da sposa dei sogni di Kristen Stewart

L'annuncio del fidanzamento è arrivato durante un'intervista al programma The Howard Stern Show. Oltre a dare la grande notizia, l'attrice ha anche svelato come immagina il grande giorno: una cerimonia rilassata, con un'atmosfera intima e accogliente, nella natura incontaminata di Topanga, in California. Come ha riportato Teen Vogue, Kristen Stewart ha anche anticipato come immagina l'abito da sposa dei suoi sogni: non Chanel ma…Levi's. "Voglio indossare il miglior paio di jeans Levi's di sempre e una vecchia T-shirt con uno smoking stampato sopra – ha detto durante l'intervista – e voglio stare a piedi nudi". Anche se l'attrice è sempre una diva sul red carpet, non la immaginavamo certo in un abito meringa, tutto veli e fiocchi. Ma forse, nemmeno in jeans e t-shirt. Che sia rimasta traumatizzata dalla locandina del film Spencer? Kristen Stewart infatti di recente ha raccontato che indossare l'abito da sposa di lady Diana è stata un'esperienza "inquietante".

Kristen Stewart in Chanel

Il motivo, in realtà, è un altro: Kristen Stewart vuole che la cerimonia sia spensierata e felice, all'insegna delle risate, e vuole far sorridere la futura moglie con la t-shirt: "Voglio vederla ridere come una pazza quando mi vedrà addosso una T-shirt con lo smoking disegnato", ha detto. Solo una provocazione? Da Kristen Stewart ormai ci aspettiamo di tutto: aspettiamo il grande giorno per vedere cosa sceglierà per arrivare all'altare!