Dylan Meyer, chi è la futura moglie di Kristen Stewart con la passione per i look coordinati Si chiama Dylan Meyer ed è la futura moglie di Kristen Stewart. Ha 33 anni anni, è una sceneggiatrice e ha cominciato a frequentare l’attrice circa 2 anni fa. Qual è il dettaglio di stile che la contraddistingue? Ama vestirsi in coordinato con le persone che più ama.

A cura di Valeria Paglionico

Kristen Stewart sta vivendo un periodo d'oro della sua vita: dopo essere diventata protagonista di Spencer, il film di Pablo Larrain dedicato a Lady Diana che potrebbe farla concorrere agli Oscar 2021, ha raggiunto un altro importante traguardo, ma questa volta in campo sentimentale. L'attrice ha annunciato che presto sposerà la compagna Dylan Meyer, con la quale sta insieme da circa due anni. Quest'ultima le avrebbe fatto la tanto ambita proposta di matrimonio, rendendo così il fidanzamento ufficiale. Come saranno le nozze? Stando a quanto dichiarato da Kristen, la cerimonia sarà all'insegna della semplicità e del relax, senza fronzoli e formalità.

Dylan Meyer, la storia d'amore con Kristen Stewart

Chi è la donna che ha stregato Kristen Stewart, tanto da spingerla a compiere il grande passo? Nonostante non abbia mai vissuto sotto i riflettori, anche lei lavora nello spettacolo. Ha 33 anni, ha recitato in alcuni cortometraggi agli esordi della carriera ma oggi si definisce una sceneggiatrice. Ha scritto, diretto e prodotto il cortometraggio Rock Bottom ma ha raggiunto il successo come autrice di film come XOXO, Girl Power – La rivoluzione comincia a scuola e della serie Miss 2059. Dove ha conosciuto Kristen? Sul set di un film diversi anni fa ma, dopo aver perso i contatti, l'ha incontrata di nuovo nell'estate del 2019 alla festa di un amico in comune. È stato proprio in quel momento che è scattata la scintilla e da allora le due non si sono mai più lasciate.

Kristen Stewart e Dylan Meyer

Lo stile causal di Dylan Meyer

Dylan Meyer è molto attiva sui social, sul suo profilo non esita a postare foto in compagnia di Kristen e degli amici più cari. L'ultimo scatto postato, ad esempio, rivela una delle sue più grandi passioni, quella per i look coordinati: nell'immagine appare stesa sul pavimento con l'attrice mentre sfoggia un completo con pantaloni neri e t-shirt bianca identico a quello della compagna. Minigonne in pvc, abiti bianchi abbinati a stivali di pelle rock, camicette bon-ton, tailleur portati con le sneakers, micro shorts e jeans strappati: lo stile di Dylan è versatile, casual, trendy ma allo stesso tempo ricercato. A questo punto non resta da chiedersi: cosa indosserà per il matrimonio con la diva hollywoodiana?