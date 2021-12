Kim Kardashian è la Fashion Icon del 2021: ritira il premio riciclando il look più chiacchierato Kim Kardashian ha ricevuto un importante riconoscimento: il Fashion Icon award. Ha dedicato il premio a Kanye West e lo ha ritirato con un look di Balenciaga.

A cura di Giusy Dente

Kim Kardashian è un'icona del mondo fashion e adesso a sancirlo senza ombra di dubbio (qualora ce ne fossero) arriva anche un premio. L'imprenditrice, infatti, ha ricevuto un riconoscimento che arriva direttamente dal pubblico, che l'ha votata come Fashion Icon Award. Lo ha ritirato durante il People's Choice Awards 2021, presso il Barker Hangar a Santa Monica. Sono state premiate anche Halle Berry come People's Icon of 2021 Award, Dwayne Johnson come People's Champion of 2021 e Christina Aguilera in qualità di Music Icon.

Kim Kardashian nella storia della moda

Kim Kardashian ha scelto due delle persone più importanti della sua vita, per essere accompagnata a ritirare il Fashion Icon Award. Con lei c'erano la mamma Kris Jenner e la sorella Khloe. Benché fosse fisicamente assente alla premiazione si è ugualmente percepita la presenza di Kanye West. Lui e l'imprenditrice hanno posto fine al loro matrimonio, ma sono rimasti in buoni rapporti per i figli. Continuano anche a condividere progetti di lavoro: difatti la Kardashian era presente all'evento di lancio del nuovo album del rapper allo Soldier Field di Chicago, vestita da sposa. E proprio a lui l'influencer ha dedicato il riconoscimento, ringraziandolo pubblicamente: "A Kanye, per avermi davvero fatto conoscere il mondo della moda. Mi sono innamorata della moda, è come un sogno potermi svegliare e indossare questi abiti incredibili. Sono onorata".

Kim Kardashian in Balenciaga

Kim Kardashian e Balenciaga: un anno di look iconici

Nel fashion system il nome di Kim Kardashian è legato soprattutto alla Maison Balenciaga. La casa di moda è quella che inizialmente aveva stretto legame professionale proprio con Kanye West (firmando il merchandising di Donda) e poi il rapper ha presentato Kim a Demna Gvasalia, il direttore creativo del marchio. Proprio di Balenciaga sono i look più iconici della Kardashian dell'ultimo anno, tra cui l'abito da sposa indossato allo Soldier Field di Chicago e ovviamente quello indossato per ritirare il Fashion Icon Award a Santa Monica.

Leggi anche Kim Kardashian con i capelli rosa

Ha ‘riciclato' l'outfit total black del Met Gala, la tuta che aveva lasciato tutti a bocca aperta. Aveva fatto discutere perché si era presentata all'evento coperta dalla testa ai piedi, volto compreso. Per ritirare il premio stavolta ha invece lasciato il viso scoperto, ma ha comunque aggiunto un paio di occhiali-mascherina scuri e un paio di vistosi orecchini pendenti. "Sono onorata per le persone che hanno votato! Un ringraziamento speciale anche a Demna e al team Balenciaga per un anno di look iconici" ha scritto su Instagram l'imprenditrice.