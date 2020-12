Il 2020 è stato un anno particolare un po' per tutti, visto che ci ha costretto a rimanere chiusi in casa per contenere la pandemia. I Royals non hanno fatto eccezione e a partire da marzo hanno messo in atto un preciso piano per "salvare la regina" e per salvaguardare la salute di tutti gli altri membri della famiglia. Anche se sia il principe Carlo che William sono risultati positivi al Covid-19 la scorsa primavera, alla fine tutto si è risolto per il meglio. I Cambridge, in particolare, hanno passato la quarantena in campagna, per la precisione nella tenuta di Anmer Hall nel Norfolk, dove tra smartworking e giochi all'aperto si sono goduti un po' di relax lontani dal caos cittadino. Chi ha apprezzato di più questa svolta country? Kate Middleton, definita una vera e propria "regina di campagna".

Kate vuole trasmettere ai figli la passione per la campagna

La rivista People ha dedicato un servizio speciale a Kate Middleton, approfittando della fine del 2020 per definirla "regina di campagna". A dispetto di quanto si potrebbe pensare quando si considera il ruolo che ricopre, la Duchessa abbandonerebbe subito Londra e si trasferirebbe senza esitazioni con i suoi figli ad Anmer Hall. Il motivo? Ama la vita rurale lontana da riflettori e obblighi di corte. Secondo alcune fonti vicine ai Royals, infatti, sarebbe una perfetta mamma di campagna che sogna di far crescere i suoi eredi all'aria aperta e a contatto con la natura. A dimostrarlo, non solo il fatto che anche dopo il lockdown sia rimasta con loro nella tenuta reale nel Norfolk ma anche l'ultima cartolina natalizia, nella quale è apparsa a perfetto agio tra legna e abiti country chic.

Perché Kate Middleton ama la vita country

Il motivo per cui Kate Middleton preferisce la vita country al caos delle metropoli? Con la campagna ha un rapporto speciale, visto che è il luogo in cui ha trascorso la sua infanzia. È cresciuta nel villaggio di Bucklebury con la famiglia ed è proprio a contatto con la natura, tra gite nei boschi, battute di caccia e tè delle 5 all'aria aperta, che è riuscita a formare il suo carattere. Insomma, lontana da riflettori e impegni ufficiali si sentirebbe perfettamente a suo agio. Ora spera di tramandare questa passione anche i figli George, Charlotte e Louis, così che anche quando saranno grandi possano godersi dei momenti di vero relax. Del resto, chi non lo farebbe se avesse una casa vittoriana in campagna con 10 camere da letto e degli enormi giardini?