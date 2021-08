Kate Middleton prende il posto di Harry: è la nuova patrona del rugby inglese Con la Megxit, Harry è stato spogliato dei ruoli che aveva all’interno della royal family, da cui ha preso le distanze. Al suo posto, subentrerà Kate Middleton in qualità di patrona della Rugby Football Union e della Rugby Football League.

A cura di Giusy Dente

La Megxit ha cambiato tante cose, nella famiglia reale. In primis i rapporti tra i suoi membri, che si sono fatti molto tesi. Harry ha preso le distanze dalla famiglia, volando in California con la moglie Meghan Markle alla volta di una nuova vita libera e senza vincoli, senza protocollo e senza etichetta. Si è trattato di un gesto di rottura senza precedenti, rivoluzionario, che però ha messo in profonda difficoltà il principe Carlo e William: i due fratelli sono apparsi molto lontani e poco in sintonia, nelle ultime occasioni pubbliche che li hanno visti riuniti. Lo stesso Harry ha parlato nel corso dell'intervista a Oprah Winfrey di un forte distacco da parte loro, sopraggiunto proprio dopo la sua decisione di andare via. Ma a cambiare è stato anche l'assetto della famiglia, con nuovi incarichi da distribuire. Ecco infatti come cambia anche il ruolo di Kate Middleton.

Via Harry subentra Kate Middleton

Harry con l'uscita dalla famiglia reale è stato spogliato di alcuni ruoli, passati alla cognata Kate Middleton. La moglie di William nonché futura regina consorte potrebbe diventare (manca il comunicato ufficiale della Corona) patrona della Rugby Football Union e della Rugby Football League. Questi incarichi un tempo erano del duca di Sussex. Lui, con la Megxit, ha dovuto rinunciare a molte cose, anche se la perdita più dolorosa sono stati i suoi amati titoli militari, conquistati dopo anni di devoto servizio in Marina. Pare infatti che la decisione di andare in tv con Oprah sia stata una sorta di ‘vendetta' da parte sua, per avergli tolto qualcosa che gli era così tanto a cuore. Il marito di Meghan Markle era anche un appassionato di rugby, avendolo praticato da giovane. Ancora prima di diventare patrono della RFU, subentrando alla regina, ne era stato anche vice-patrono dal 2010 al 2016.

Kate Middleton

Kate Middleton ha molto a cuore lo sport: cerca di incentivare i ragazzi a praticarlo e a passare tanto tempo all'aperto, per ottenere tutti i benefici fisici e mentali che la natura e l'attività fisica possono portare. Non è una rugbista, ma è tennista e gioca a hochey, difatti è anche patrona dell'All England Lawn and Tennis Croquet Club e della Lawn Tennis Association. Per quanto riguarda il rugby, è molto amato nella sua famiglia, soprattutto da suo padre e sua sorella Pippa. Non resta che attendere il comunicato ufficiale della Corona o una dichiarazione ufficiale della Rugby Football Union, anche se la curiosità di tutti è sulla reazione di Harry.