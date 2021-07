È un periodo davvero molto fitto di impegni per Kate Middleton, che è tornata a pieno ritmo a tutte le sue incombenze, sia sola che in compagnia del marito William. Durante la pandemia, impossibilitata a spostarsi, ha portato avanti tutto in smart working, ma adesso anche per lei è giunto il momento di condurre tutto di persona. La duchessa è stata la grande assente il primo giorno del Royal Ascot: all'inaugurazione c'erano soltanto Carlo e Camilla. In compenso ha preso parte alla presentazione di un progetto per l'infanzia, dimostrando quanto le stiano a cuore i bambini e ne ha anche incontrati alcuni durante una visita al Museo di Storia Naturale. Era presente inoltre a un ricevimento del G7, che ha visto la royal family riunita per un impegno pubblico per la prima volta dopo tanto tempo. La duchessa di Cambridge invece non era al fianco di William durante la visita di un cantiere in Scozia, dove però si è parlato proprio di lei, perché è stata investita di un nuovo ruolo, fortemente voluto da Elisabetta.

Kate Middleton sempre più vicina alla Royal Navy

Nuovi impegni in vista per Kate Middleton, che è stata appena nominata madrina di una corazzata della Marina militare britannica. L’annuncio è stato dato da suo marito William, particolarmente fiero del nuovo ruolo di sua moglie, in occasione di una visita al cantiere navale di Govan a Glasgow. In Scozia sta prendendo parte a una serie di impegni ufficiali con la regina. Ed è stata proprio Elisabetta a volere questa nomina: "Sua Maestà ha approvato la nomina di Catherine come madrina della superba nave che vediamo prendere forma, la HMS Glasgow" ha detto il principe William orgoglioso. "So che Catherine sarà lieta di unirsi a voi, a tempo debito, per la cerimonia di battesimo" ha aggiunto, facendo capire che presto anche la duchessa farà visita al cantiere scozzese. Il suo impegno sarà quello di rapportarsi col personale e l’equipaggio della nave, dando anche un supporto in termini organizzativi e prendendo parte agli eventi più importanti del mondo della Royal Navy.

Il pensiero inevitabilmente è andato al principe Filippo: William ha affettuosamente ricordato il nonno e il suo impegno nella Royal Navy, in cui ha avuto una brillante carriera e a cui è rimasto fedele per tutta la sua vita. Durante la visita c’è stato modo anche di rivolgere una pensiero ai principini, i figli di Kate e William: il duca ha ricevuto in dono tre modellini, da portare a casa per loro. Con la nomina di Kate Middleton si rafforza ulteriormente il legame tra la royal family e la Marina, che così tanto era cara al marito della sovrana. Filippo, venuto a mancare lo scorso aprile, era un grande appassionato di quel mondo: sapeva condurre navi militari, aveva raggiunto la carica di comandante ed era stato anche insignito della Croce del Valore della Guerra Greca. Aveva dovuto dire addio alla carriera in seguito al matrimonio con Elisabetta: sicuramente, se fosse stato presente, sarebbe stato felicissimo della nomina di Kate.