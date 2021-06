in foto: la royal family al G7

A distanza di un mese dai funerali del principe Filippo, la royal family è tornata a mostrarsi in pubblico al completo. Assieme alla regina Elisabetta c’erano sia Kate Middleton e William che il principe Carlo e Camilla. L’ultima volta che si erano visti riuniti era stato alla cerimonia funebre dello scorso 14 aprile. In quell’occasione anche Harry era rientrato a Londra dai suoi cari, che non aveva più visto dai tempi della Megxit e dunque del trasferimento in California. Unica assente in quell’occasione era stata Meghan Markle, ufficialmente per ragioni legate alla sua salute e alla gravidanza prossima al termine. La famiglia reale stavolta ha preso parte a un ricevimento dei leader del G7, dunque in Cornovaglia all’Eden Project c’erano la sovrana, il figlio nonché erede al trono Carlo, la sua consorte Camilla nonché gli amatissimi duchi di Cambridge.

Riunione pubblica per la royal family

Durante la pandemia la Regina Elisabetta è rimasta per mesi lontana dalla sua famiglia, trascorrendo il lockdown unicamente insieme al principe Filippo. Pare che abbia sfruttato l’occasione per avvicinarsi alla tecnologia e ora infatti è una fan delle video chiamate, che le hanno permesso di stare vicina ai suoi nipotini e di vedere anche se solo virtualmente i suoi cari, impossibilitata nel vederli fisicamente. Anche gli impegni ufficiali dei membri della royal family sono stati a lungo sospesi o portati avanti in smart working, separatamente. Adesso, invece, sono tornati a riunirsi. L’occasione è stata un ricevimento dei leader del G7 presso l'Eden Project in Cornovaglia, venerdì 11 giugno. All’evento la sovrana 95enne ha partecipato assieme a suo figlio Carlo a sua volta assieme alla consorte Camilla; presenti anche il duca e la duchessa di Cambridge.

in foto: da sinistra la duchessa di Cambridge, la duchessa di Cornovaglia e la regina Elisabetta

Sull’account Instagram ufficiale della royal family si legge: “Come Capo di Stato, Sua Maestà la Regina parla regolarmente con i leader mondiali e i membri della comunità diplomatica come parte del ruolo vitale che svolge come figura di spicco per il Regno Unito e il Commonwealth. Questa sera, la regina, con il principe di Galles, la duchessa di Cornovaglia e il duca e la duchessa di Cambridge, hanno partecipato a un ricevimento dei leader del G7 ospitato dal primo ministro Boris Johnson".

in foto: la regina Elisabetta al G7

I look delle donne della famiglia reale

Per l'occasione Kate Middleton, elegante e impeccabile come sempre, ha scelto il bianco: un abito lungo fino al ginocchio con gonna leggermente plissettata, bottoni, scollo a V e doppiopetto sulla parte superiore. Si tratta di una creazione di Alexander McQueen da circa 3500 euro, abbinata a decollété nude. Vestito a fiori per la regina Elisabetta, con borsetta nera Launer al braccio sinistro e guanti bianchi. Immancabile la spilla d'oro, appuntata al lato sinistro dell'abito. Si tratta della Spilla del Fiore di Botswana (il miglio) arricchita con 11 diamanti naturali a forma di pera. Fu regalata alla regina dal presidente del Botswana, Festus Mogae, durante la riunione dei capi di governo del Commonwealth del 2007. Per la prima volta è stata indossata per una visita del 2014 in Francia. Look black and white invece per Camilla: abito Fiona Clare con stampa tropicale abbinato a tacchi nude e alla sua borsa Bottega Veneta. Tutte decisamente adorabili!