Kate Middleton in versione sportiva: indossa la gonnellina da tennis e gioca con la campionessa Kate Middleton ama molto il tennis. In occasione di una visita al National Tennis Centre di Londra non solo ha avuto modo di incontrare giovani promesse dello sport. È scesa in campo personalmente con la racchetta al fianco di una grande campionessa. Ha indossato una gonnellina cortissima, andando contro il dress code reale, ma per una giusta causa.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton gioca a tennis con Emma Raducanu

Kate Middleton è sempre stata una sportiva e in particolare è appassionata di tennis (ma si è cimentata anche col taekwondo!). La duchessa più volte ha preso parte a eventi scendendo in campo per giocare, altre volte si è limitata a seguire le competizioni da spettatrice. Per esempio a Wimbledon è una presenza quasi fissa, essendo il torneo più famoso del settore, che si svolge proprio in Gran Bretagna. La moglie del principe William ha preso la racchetta in mano stavolta, in occasione di una visita al National Tennis Centre di Londra. Ha avuto modo di incontrare giovani atleti e di giocare insieme a una grande campionessa.

Kade Middleton, la principessa tennista

Una principessa può indossare la minigonna? Sì, se è per conto di Sua Maestà. Messi da parte i blazer super chic che tanto ama e gli abiti bon ton che solitamente sfoggia nelle uscite ufficiali, Kate Middleton si è recata al National Tennis Centre di Londra per incontrare giovani atleti provenienti da tutto il Regno Unito. È andata contro una delle regole fondamentali del dress code che i reali sono tenuti a rispettare: niente gonne e abiti al di sopra del ginocchio. Ma un’occasione come questa meritava ovviamente un’eccezione.

Difatti la duchessa di Cambridge ha indossato un abbigliamento adeguato per il campo da gioco: gonnellina da tennis e felpa con cerniera del marchio francese Poivre Blanc. Si è anche cimentata in un doppio con una campionessa: Emma Raducanu, vincitrice degli US Open 2021. Top e pantaloncini Nike per lei. La partita si è svolta in un clima di grande serenità e allegria: la Middleton ha potuto dedicarsi a uno sport che ama molto, sfoggiando anche una forma invidiabile. La 39enne ha un fisico tonico, da vera sportiva. E consapevole di quanto faccia bene fare attività fisica si spende molto per questa causa, cercando di avvicinare i giovani alle discipline atletiche e invitandoli a passare più tempo possibile all'aria aperta.

La sovrana tramite l'account ufficiale della royal family si è complimentata con la Radacanu, giovane promessa del tennis: "Ti mando le mie congratulazioni per la vittoria agli United States Open Tennis Championships. È un risultato straordinario in così giovane età ed è la testimonianza del tuo duro lavoro e dedizione. Non ho dubbi che la tua prestazione eccezionale e quella della tua avversaria Leylah Fernandez ispireranno la prossima generazione di tennisti. Mando i miei più calorosi auguri a te e ai tuoi numerosi sostenitori" si legge nel post. Dal canto suo, l'atleta si è detta onorata di aver potuto incontrare e giocare con Kate Middleton. Tra l'altro ai giornalisti ha rivelato anche un retroscena inedito: "Il suo dritto è incredibile!"