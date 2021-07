Kate Middleton ha passato una domenica piena di appuntamenti sportivi. Dopo aver trascorso alcuni giorni in isolamento per un sospetto contatto con un positivo, questo weekend è tornata agli appuntamenti pubblici: prima la finale di Wimbledon, poi la sera la partita finale degli Europei vinta dall'Italia. Domenica pomeriggio ha guardato l'incontro tra Novak Djokovic e l'italiano Matteo Berrettini insieme al padre Michael Middleton dal box Reale. La Duchessa ha una vera e propria passione per il tennis, ed è anche una brava giocatrice: a Wimbledon ha incantato tutti con un sofisticato abito rosa pesca, uno dei colori must dell'estate 2021.

L'abito rosa di Kate Middleton a Wimbledon

Il rosa, in tutte le sue varianti, è tra i colori su cui puntare per l'estate 2021: Kate Middleton lo sa bene e per la finale di Wimbledon ha sfoggiato un abito del marchio Beulah London con la cintura in vita e i bottoni color rosa pesca. Per completare il look ha scelto una clutch floreale del brand Josef e un paio di scarpe con il tacco in suede beige con il cinturino alla caviglia. Un look semplice e impeccabile, com'è nel suo stile: il tocco prezioso era aggiunto dagli orecchini di brillanti di Mappin & Webb.

in foto: Kate Middleton a Wimbledon con un abito rosa

Il significato della spilla viola

Nei look dei royals nulla viene lasciato al caso: gli accessori in particolare rivelano i dettagli. Oltre agli occhiali da sole Ray Ban e alla mascherina floreale, in molti hanno notato che Kate indossava una spilla appuntata sul petto. Si tratta di un fiocco a strisce viola e verdi e non è un vezzo di stile: il nastro riporta i colori ufficiali del torneo di Wimbledon. Agli incontri ufficiali di tennis tutti le donne della famiglia reale possono indossare il fiocco con i colori del torneo, mentre gli uomini di solito indossano una cravatta con gli stessi colori. Kate Middleton però è più di una semplice tifosa di tennis: la regina Elisabetta l'ha nominata patrona della federazione inglese dei club di tennis e croquet. Kate è sempre regina di stile, anche nello sport.