Kate e William rompono il silenzio: con discrezione mandano una frecciatina a Meghan e Harry I rapporti tra i Sussex e i Cambridge sono tesi da molto tempo. Prima la Megxit, poi le pesanti parole dell’intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfey. William e Kate, però, discreti come sempre non hanno mancato di lanciare una frecciatina alla coppia, per far sapere che la vita va avanti anche senza di loro.

A cura di Giusy Dente

Da una parte i duchi di Cambridge e dall'altra i duchi di Sussex. Le due coppie non potrebbero essere più diverse. Kate Middleton e William sono sposati da 10 anni, hanno festeggiato questo importante traguardo raggiunto senza mai l'ombra di una crisi, 10 anni in cui hanno allargato la famiglia con tre figli. Rappresentano in pieno la continuità della royal family, perché William è l'erede al trono e sin dall'inizio la sua compagna è stata ben consapevole del suo ruolo, portandolo avanti con rispetto e impeccabilità. Meghan Markle e Harry, invece, nella royal family hanno avuto molte più difficoltà: per l'ex attrice di Suits è stata dura integrarsi, abituarsi a un ambiente così formale e rigido. La coppia con la Megxit ha sancito l'uscita da quel mondo: si sono trasferiti a Montecito e lì stanno conducendo la loro nuova vita, coi figli Archie e Lilibet Diana. Le ferite e le incomprensioni tra le due parti sono sanabili?

Rapporti tesi tra i Cambridge e i Sussex

Non c’è aria di pace tra William e Kate da un lato e Harry e Meghan dall'altro. La crisi cominciata con la Megxit si è accentuata dopo le pesanti rivelazioni fatte dai Sussex a Oprah Winfrey, in merito alla loro vita a corte. Addirittura hanno accusato un membro della famiglia di razzismo nei confronti della duchessa. Come se non bastasse è in uscita il memoriale del secondogenito di Carlo e Lady Diana, il quale ha voluto mettere nero su bianco la sua verità, raccontandola a quattro mani col giornalista premio Pulitzer J.R. Moehringer. Sarà nelle librerie a ottobre e potrebbe essere un terremoto per la famiglia reale. In tanti si aspettano parole non proprio benevole e dettagli potenzialmente pericolosi per la casata reale inglese.

Il messaggio in codice di William e Kate

Secondo l’esperto reale Duncan Larcombe i rapporti tra i Sussex e i Cambridge sarebbero ancora molto tesi. A Closer Magazine l'esperto ha sottolineato che William e Kate non hanno mai apertamente commentato i comportamenti e le accuse di Harry e Meghan, preferendo però lanciare comunque qualche velata frecciatina. Un modo, il loro, per dire di essere ugualmente attenti e pronti a rispondere, se necessario. Secondo Larcombe i due in pubblico sono sempre sorridenti e sereni, non hanno alcuna intenzione di turbare la loro pace familiare. La loro calma e pacatezza hanno però un significato ben preciso: "È un messaggio per Harry che la vita va avanti, con o senza di lui. Kate coi suoi sorrisi dice: siamo felici, ci stiamo divertendo, non siamo intrappolati come hai detto tu" ha spiegato Lacrombe.