Jill Biden, visita al Papa in Vaticano: perché aveva un velo di pizzo nero sul capo? Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la moglie hanno fatto visita a Papa Francesco, al Vaticano. Jill Biden ha seguito la tradizione e, come le first lady che l’hanno preceduta, ha seguito il dress code imposto nell’occasione e si è coperta il capo con un velo di pizzo nero.

Jill Biden è la first lady che ha conquistato l'America con l'eleganza semplice: la 70enne è immediatamente stata identificata come icona di stile, per i suoi outfit sempre curati nel dettaglio, colorati, glamour anche nella loro formalità. L'attenzione sui suoi look è talmente alta che lei stessa, a un certo punto, ha deciso di non voler più comunicare i brand che curano la sua immagine nelle occasioni pubbliche, proprio per non spostare troppo l'attenzione sulle sue scelte di moda, togliendola al suo operato. La moglie del presidente Joe Biden non sbaglia comunque mai un colpo e sa adattarsi a ogni tipo di evento, anche se si tratta di incontrare il Papa al Vaticano.

Jill Biden, first lady impeccabile

Jill Biden, Joe Biden e il segretario di Stato Antony Blinken hanno visitato il Vaticano in vista del vertice dei leader del G20. Il presidente e la first lady hanno poi incontrato Papa Francesco all'interno della biblioteca. L'incontro privato è durato un'ora e 15 minuti e poi un altro quarto d'ora è stato dedicato alle foto e al tradizionale scambio dei doni. A Biden è stato concesso del tempo extra: basti pensare che nel 2017 con l'allora presidente Donald Trump, il pontefice era rimasto appena 30 minuti!

La first lady è arrivata indossando un tailleur scuro, con gonna sotto il ginocchio, collant nude a rete testurizzati e decollété con tacco basso. Immancabile, appuntata alla giacca, un'elegante e preziosa spilla. A catturare l'attenzione, però, è stato senza dubbio il velo nero di pizzo poggiato sul capo. Prima di lei sia first ladies cattoliche che non cattoliche al cospetto del Papa lo hanno sempre indossato. Prima di Jill Biden lo avevano fatto Melania Trump (cattolica) nel 2017, Michelle Obama nel 2009, Laura Bush (metodista) nel 2006, Hillary Clinton (anche lei metodista) nel 1994, Nancy Regan nel 1987 e prima ancora Rosalynn Carter (battista) nel 1976. Barbara Bush (episcopale) nel 1991 aveva optato invece per un cappellino nero, al posto del velo, al cospetto dell'allora pontefice Giovanni Paolo II.

Il significato del velo nero?

L'abbigliamento scuro e il velo sono considerati appropriati per le donne che incontrano il Papa. Fino agli anni Sessanta, cioè prima del Concilio Vaticano II, il velo era richiesto anche per partecipare alla messa, come simbolo di modestia e umiltà davanti a Dio. Che sia di forma circolare o triangolare, serve a diversi scopi. Secondo Catholic Company serve principalmente a non dare rilevanza all'esteriorità della donna, alla sua bellezza fisica, così da glorificare e dare valore unicamente alla bellezza di Dio. Parallelamente serve anche a emulare Maria, considerata l'archetipo della purezza e dell'umiltà: coprirsi il capo è infatti un gesto di rispetto e di riverenza nei confronti di Dio.

Solitamente viene indossato di colore nero solo da donne sposate o vedove, mentre le nubili indossano il pizzo bianco. Barbara Bush (figlia di Laura Bush) nel 2006 non indossava alcun velo, proprio perché non sposata. Per quanto riguarda i vestiti dell'udienza papale al Vaticano, è richiesto un dress code casual e modesto: sì a pantaloni, ma anche a gonne e vestiti purché lunghi fino al ginocchio, no a spalle scoperte.