in foto: Jill Biden in Oscar de la Renta

Giovedì 8 luglio la first lady degli Stati Uniti Jill Biden ha visitato un sito di vaccinazione anti Covid-19 a Savannah, nello Stato della Georgia, nell'ambito di una serie di appuntamenti fortemente voluti dal sistema scolastico pubblico della contea per sensibilizzare sull'importanza di vaccinarsi per porre finalmente fine alla pandemia. Ciò che si vuole fare è evitare nuove ondate nel momento in cui si ritornerà tra i banchi di scuola, in autunno: i comportamenti e le decisioni dei ragazzi sono fondamentali per la tutela della salute pubblica, soprattutto ora, che preoccupa la variante Delta. La moglie di Jill Biden per l'occasione ha sfoggiato un abito con stampa floreale, già indossato in una precedente occasione.

Jill Biden insegnante per vocazione

La moglie di Joe Biden ha molto a cuore la scuola e gli studenti: lei è un'insegnante, un ruolo che svolge da decenni con grande passione, una vera e propria vocazione. Jill Biden è entrata nella storia della Casa Bianca perché a differenza di chi l'ha preceduta ha deciso di continuare a lavorare e di avere uno stipendio tutto suo. Non ha lasciato il liceo neppure durante gli otto anni in cui il marito era vicepresidente di Barack Obama: una vera e propria working woman insomma. Il suo primo discorso è stato indirizzato proprio ai colleghi: ne ha sottolineato il ruolo fondamentale in tempo di pandemia, ringraziando la loro devozione verso gli studenti e il loro eroico impegno nel portare avanti i loro incarichi nonostante le difficoltà. Per questo consegnare il suo messaggio alla comunità scolastica di Savannah era per lei fondamentale, affinché gli studenti capissero l'importanza di vaccinarsi: "Per voi stessi, per la vostra famiglia, per la vostra città" ha detto, preoccupata dall'ancora basso tasso di vaccini eseguiti tra i residenti in Georgia.

in foto: Jill Biden in Oscar de la Renta

Jill Biden ricicla il vestito a fiori

Per incontrare la comunità e gli studenti di Savannah Jill Biden ha indossato un abito riciclandolo da una precedente occasione: è infatti quello di Oscar de la Renta già visto su una copertina di Vogue. Si tratta di un abito blu con maniche più ampie all'altezza dei polsi e fantasia floreale, una delle più amate dalla first lady, sfoggiata spessissimo in questi mesi. Proprio a fiori e proprio di quella Maison era l'abito da 4800 euro indossato per il suo debutto da first lady, accanto al neo eletto presidente, andato sold out in poche ore. Non a caso, proprio come per Kate Middleton (i cui look spopolano non appena li mostra in pubblico) è stato coniata l'espressione ‘effetto Kate', è stata coniata anche ‘effetto Jill Biden'.

in foto: Jill Biden in Oscar de la Renta

Aveva decorazioni floreali anche l'abito bianco indossato all'Inauguration Day che ha segnato l'insediamento del Presidente, messo anche nella variante nera in occasione del primo discorso di lui. A differenza della copertina realizzata per Vogue lo scorso giugno, in occasione della visita a Savannah Jill Biden ha aggiunto un tocco di colore in più al suo look: una cintura rossa legata in vita. Si è confermata impeccabile come sempre nel suo stile, uno stile elegante e sofisticato mai banale e soprattutto mai ingessato né eccessivamente rigoroso.