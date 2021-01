Oggi, 20 gennaio 2021, è il giorno dell'insediamento ufficiale di Joe Biden alla Casa Bianca, è arrivato a Washington ieri, prendendo parte a una serie di eventi al fianco della moglie Jill, che si è presentata in pubblico con un elegantissimo look viola dal significato simbolico. Ora è pronto per prendere il posto di Donald Trump, che da poche ore ha abbandonato la residenza presidenziale insieme alla moglie Melania. L'Inauguration Day di quest'anno sarà blindantissimo e senza pubblico ma, nonostante le restrizioni e i controlli, non mancheranno gli ospiti famosi, da Jon Bon Jovi a Demi Lovato, fino ad arrivare a Justin Timberlake. Tra le prime arrivate alla White House, Lady Gaga e Jennifer Lopez, a cui è stato affidato l'inno nazionale cantato sui gradini del Capitol. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stata la popstar di origini portoricane, apparsa più elegante e glamour che mai.

Il look per l'arrivo a Washington

Per l'arrivo a Washington J.Lo ha puntato sull'eleganza italiana, facendo firmare il look ad Alberta Ferretti. La popstar è scesa dall'aereo privato sfoggiando un completo dalle linee maschili della collezione Autunno/Inverno 2021, caratterizzato da un maglione di lana in grigio scuro e un paio di pantaloni larghi e a vita alta con una cintura in tinta che le ha segnato il punto vita. Per completare il tutto ha scelto degli accessori sempre sui toni del grigio, dal maxi cappotto lungo fino alla caviglia al cappello a falda larga, fino ad arrivare agli stivali con la punta tonda e il tacco medio. Non ha rinunciato agli occhiali da sole scuri che hanno aggiunto un ulteriore tocco da diva all'outfit, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti legati in un raccolto con dei ciuffi che le cadevano sui lati del viso.

in foto: J.Lo si esibisce sugli scalini del Capitol

Il completo pied de poule per l'inno nazionale

Per l'esibizione sui gradini del Capitol, invece, ha osato in fatto di originalità, affidandosi alla raffinatezza di Chanel, per la precisione su dei capi della collezione Autunno/Inverno 2019-20. Ancora una volta ha optato per un completo dalle linee maschili con cappotto e pantaloni ma, piuttosto che la tinta unita, ha preferito la stampa pied de poule in bianco e nero.

Jennifer ha sfoggiato dei pantaloni palazzo a vita alta coordinati al maxi cappotto lungo fino ai piedi, abbinando tutto a una camicia bianca con delle micro ruches sul petto, portata abbottonata fino al collo. Non sono mancati gli accessori decorati con l'iconico logo con la doppia C, dalla cintura nera con la fibbia logata agli orecchini con le perle. Ha tenuto poi i capelli legati in un mezzo raccolto, ovvero tiratissimi sulla fronte e fluenti sulle spalle.