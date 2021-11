James Middleton e Alizée Thevenet, prima uscita di coppia: il fratello di Kate osa con i pantaloni tartan James Middleton e Alizée Thevenet si sono mostrati per la prima volta in pubblico dopo il matrimonio. Hanno inaugurato le luci natalizie della boutique londinese di Bvlgari, apparendo affiatati e innamorati. Il fratello di Kate ha osato in fatto di originalità, sfoggiando pantaloni tartan e calzini viola.

A cura di Valeria Paglionico

James Middleton e Alizée Thevenet si sono sposati lo scorso settembre, coronando il loro sogno d'amore dopo aver dovuto rimandare il matrimonio per diversi mesi a causa della pandemia. Hanno pronunciato il fatidico sì durante una cerimonia intima e blindata organizzata in totale segretezza ma non per questo hanno rinunciato alla tradizione, basti pensare al fatto che la sposa ha indossato l'abito bianco della suocera. I due hanno vissuto gli ultimi mesi lontani dai riflettori: come ha spiegato il fratello di Kate su Instagram, grazie a questa "disintossicazione social" si sono potuti godere i primi momenti da marito e moglie senza alcun tipo di distrazione. Nelle ultime ore, però, sono finalmente tornati a mostrarsi in pubblico, apparendo innamorati, affiatati e soprattutto glamour.

La prima uscita pubblica dopo il matrimonio

Il Natale si avvicina e i negozi stanno cominciando ad addobbare le loro vetrine (anche se un tantino in anticipo rispetto agli scorsi anni). La boutique londinese di Bvlgari, in particolare, ha appena inaugurato le sue maestose illuminazioni per le feste a forma di serpente ma la cosa che in pochi sanno è che ad accenderle per la prima volta ci sono stati James Middleton e Alizée Thevenet. I due non si sono quasi mai mostrati in pubblico insieme (prima d'ora era accaduto solo al Royal Wedding di Lady Gabriella Windsor) ma questa volta hanno fatto un'eccezione, dando prova di essere più felici che mai a poco più di 2 mesi dal matrimonio.

Alizée come una sposa, James Middleton con i calzini viola

Per un'occasione importante come la prima apparizione pubblica post-matrimonio i coniugi Middleton potevano mai rinunciare allo stile? Assolutamente no, anche se è stato soprattutto il fratello di Kate a osare in fatto di originalità. Alizée ha puntato su un look bianco in pieno stile sposina, abbinando maglioncino con scollo a V, pantaloni palazzo e cappottino bon-ton. James, invece, ha preferito mixare tessuti e fantasie: ha infatti sfoggiato una giacca a doppio petto di velluto blu, una camicia azzurra e dei pantaloni tartan sui toni del rosso e blu. Per completare il tutto ha scelto un paio di mocassini e degli appariscenti calzini viola. Ha intenzione di diventare icona di stile come la sorella principessa?