James Middleton e Alizée Thevenet, le nozze in bianco del fratello di Kate: gli sposi vestono coordinati James Middleton, il fratello di Kate, ha sposato la fidanzata Alizée Thevenet a due anni dalla proposta di nozze. La cerimonia è stata tenuta segreta fino alla fine e ancora oggi non se ne conoscono i dettagli. L’unica cosa certa è che i due novelli sposi sono apparsi bellissimi e adorabili con dei look coordinati in bianco.

A cura di Valeria Paglionico

Era dal 2019 che si parlava del matrimonio di James Middleton con la fidanzata Alizée Thevenet ma a causa della pandemia i due si sono trovati costretti a rimandare il fatidico sì. A quasi 2 anni dalla dolce proposta di nozze, lo scorso weekend il grande giorno è arrivato e, almeno stando alle indiscrezioni, è stato all'insegna del romanticismo. Sui social esiste solo uno scatto delle nozze, quello condiviso dal fratello di Kate Middleton in persona, ma, a giudicare dai sorrisi che i novelli coniugi hanno stampati sulle labbra, la cerimonia è stata un sogno. Il dettaglio che li ha resi ancora più adorabili? Hanno puntato tutto su dei look coordinati in bianco.

Al matrimonio di James Middleton c'erano Kate e William?

James Middleton si è sposato, è diventato ufficialmente il marito di Alizée Thevenet, l'analista finanziaria di origini francese che è riuscita a farlo tornare a credere nell'amore. I due vivono stabilmente a Londra da diversi anni ma hanno pronunciato il fatidico sì in Francia, per la precisione nel suggestivo villaggio Bormes-les-Mimosas. Alla cerimonia, che è stata tenuta segreta fino alla fine, hanno preso parte solo pochi intimi ma al momento nessuno ha confermato la presenza di Pippa, Kate, William e di tutti gli altri parenti "noti" della coppia. I due, infatti, hanno sempre vissuto la loro relazione lontani dai riflettori, così da godersi al 100% il profondo amore che li lega.

L'abito da sposa di Alizée Thevenet

Nonostante ci tenga a preservare la sua privacy, James Middleton ha condiviso un dolce scatto delle nozze nel quale, con tanto di didascalia "Le parole non possono descrivere quanto io sia felice", appare sorridente al fianco della moglie Alizéè dopo il sì. I due hanno puntato su dei look bridal coordinati in bianco: il fratello di Kate ha abbinato camicia azzurra e cravatta blu a una giacca total white, mentre Alizée ha rispettato la tradizione dell'abito bianco. Ha scelto un vestito col corpetto plissettato, lo scollo a barca e dei dettagli in pizzo sul petto, completando il tutto con il prezioso anello di fidanzamento, con un mezzo raccolto e dei mini ciuffi sulla fronte. Il loro amore sarà da favola come quello di Kate e William?