James Middleton torna sui social dopo il matrimonio: “Mi sono goduto i primi mesi con mia moglie” James Middleton ha sposato Alizée Thevenet lo scorso settembre ma, dopo aver annunciato di aver pronunciato il sì, è letteralmente scomparso dai social. Oggi è tornato su Instagram e ha spiegato il motivo di questa sua scelta.

A cura di Valeria Paglionico

Ogni volta che sentiamo il nome Middleton ci viene immediatamente in mente la principessa Kate ma la verità è che anche i suoi fratelli riesco a catalizzare su di loro l'attenzione dei media. A dimostrarlo di recente è stato James Middleton che, dopo aver vissuto un lungo e difficile periodo di depressione, ha ritrovato la felicità al fianco di Alizée Thevenet. I due si sono fidanzati ufficialmente nel 2019 e, dopo essere stati costretti a rimandare il matrimonio a causa della pandemia, lo scorso settembre sono finalmente convolati a nozze con tanto di look coordinati. Da allora il fratello di Kate ha fatto "perdere le sue tracce" ma oggi è tornato sui social spiegando il motivo di questa scelta.

La prima foto di James Middleton dopo il matrimonio

Avevamo lasciato James Middleton in versione sposo al fianco di Alizée Thevenet (che al matrimonio aveva indossato l'abito della suocera) e oggi lo ritroviamo più sereno che mai con uno dei suoi cuccioli tra le braccia. Il primo scatto social post-nozze lo mostra infatti in primo piano con il suo cane che gli copre parzialmente il viso, si trova sulla sfondo di un panorama bucolico e sfoggia un parka verde e un cappellino di lana blu. Niente scatti di coppia, niente immagini tratte dalla nuova vita coniugale, il fratello di Kate ha posato da solo e ha spiegato il motivo per cui dopo il sì ha inconsciamente "abbandonato" Instagram.

James Middleton si è "disintossicato" dai social

Nella didascalia della foto postata sui social James ha scritto: "E siamo tornati. Sono stato così immerso nell'abbracciare e godermi i primi mesi trascorsi con la mia neo-moglie che mi sono reso conto di essermi involontariamente disintossicato dai social (che suppongo non sia una cosa negativa). Ora però siamo tornati e spero che non vi dispiaccia. Vi consiglio vivamente di disintossicarvi dai social media di tanto in tanto (credo che si dica "disconnettersi per riconnettersi"). Negli ultimi mesi molti di voi mi hanno contattato: grazie, significa molto per me". Insomma, il fratello della Duchessa si è semplicemente voluto godere la sua nuova vita da sposato e, al motto di #socialdetox, consiglia a tutti di prendersi una temporanea pausa dal web.