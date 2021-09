Alizée Thevenet sposa James Middleton: alle nozze indossava l’abito della suocera, la mamma di Kate Sempre più spose decidono di indossare un abito vintage: per alcune c’è un motivo sentimentale, per altre si tratta di una scelta ecosostenibile. Anche Alizée Thevenet, la moglie del fratello di Kate Middleton, ha indossato un abito “prestato”: il suo vestito da sposa apparteneva infatti a Carole Middleton, la mamma di Kate, Pippa e James.

A cura di Beatrice Manca

Secondo la tradizione, ogni sposa dovrebbe avere qualcosa di bianco e qualcosa di blu, qualcosa di nuovo e qualcosa di prestato. Alizée Thevenet, la moglie di James Middleton e ora cognata di Kate, ha preso alla lettera il detto. Per le sue nozze ha indossato un abito "prestato" nientemeno che dalla suocera Carole, la mamma dello sposo James e della Duchessa di Cambridge. Una scelta elegante e sostenibile: in un'intervista al magazine Hello! ha spiegato che è stato bellissimo poter dare al vestito una seconda vita, quarant'anni dopo le nozze di Carole Middleton.

Il vestito di Alizée Thevenet era della suocera

Le foto delle nozze sono state pubblicate in esclusiva dal magazine Hello: Alizée, analista finanziaria di 32 anni, era radiosa nel suo abito boho-chic con le spalle scoperte e le balze sulla scollatura. Un abito semplice, che si adattava perfettamente alla cerimonia a Bormes-les-Mimosas, in Costa Azzurra. Sulle pagine di Hello ha poi spiegato che la scelta del vestito è avvenuta per un colpo di fulmine durante il lockdown. La coppia ha passato diversi mesi nella casa dei genitori di James, nel Berkshire. Mentre discutevano i dettagli del matrimonio con mamma Carole, Alizée ha visto l'abito da sposa della futura suocera, l'ha provato e si è innamorata subito del vestito. Perciò ha deciso di indossarlo di nuovo, 40 anni dopo le nozze di Micheal e Carole, i genitori di Kate, Pippa e James Middleton.

Una seconda vita per l'abito da sposa

Al cuor non si comanda, neanche quando si tratta di vestiti: Alizée sapeva che quell'abito di 40 anni fa era perfetto per lei e per la cerimonia all'aperto che aveva in mente. Inoltre è una scelta sostenibile, che sposa pienamente una filosofia di vita ecologista e rispettosa dell'ambiente. Perché comprare abiti nuovi quando ce ne sono di bellissimi che prendono polvere nei nostri armadi? "Mi ha sempre disturbato l'idea che gli abiti da sposa vengano indossati una sola volta nella vita – ha spiegato la sposa ad Hello! – perciò è stato bellissimo poter dare questo vestito una seconda vita". Siamo sicuri che anche la cognata Kate Middleton, regina del riciclo degli abiti, abbia approvato questa scelta: una sposa bellissima e attenta all'ambiente.