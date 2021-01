Quale donna non vorrebbe vantare l'incredibile forma fisica di Jennifer Lopez dopo i 50 anni? Complice una dieta rigorosa e una serie di allenamenti ad alta intensità a cui si sottopone regolarmente, l'attrice e popstar sfoggia una silhouette da urlo e, nonostante il tempo che passa inesorabile, continua a fare invidia anche alle ventenni. Nelle ultime ore ha dimostrato ancora una volta di non avere rivali in fatto di bellezza e, per cominciare il 2021 con il piede giusto, ha pensato bene di fare una passeggiata in riva al mare in bikini. Al di là della vestaglia griffata e personalizzata che ha completato l'outfit "balneare", ha puntato su un look "al naturale" con capelli ricci e viso libero dal trucco.

La vestaglia griffata e personalizzata di J.Lo

Non esiste niente di più rilassante di una passeggiata in riva al mare e a capirlo bene è stata Jennifer Lopez che, dopo essersi esibita a Times Square in versione principessa a Capodanno, ha deciso di lasciare temporaneamente nell'armadio gli abiti sofisticati e i tacchi a spillo. Per cominciare al meglio la prima settimana del 2021 si è data alla meditazione in spiaggia e per l'occasione ha puntato tutto su un sexy look iper griffato. La popstar ha infatti indossato un micro bikini rosso fuoco con tanga sgambato e reggiseno a triangolo, completando il tutto con una vestaglia firmata Versace decorata con l'iconica stampa barocca sui toni del rosso, oro, nero e viola. Il modello non è disponibile sul sito ufficiale della Maison e, considerando il fatto che sulla schiena ci sono dei cristalli che riproducono la scritta J.Lo, non si esclude che si tratti di un capo realizzato e personalizzato appositamente per lei.

in foto: Jennifer Lopez con la vestaglia Versace personalizzata

Jennifer Lopez e la passione per i look "al naturale"

La cosa particolare è che la Lopez, a differenza di molte altre colleghe che non si mostrano mai in pubblico senza trucco, ha rinunciato a ogni tipo di artificio, dalla piega all'eye-liner. Si è lasciata immortalare con il viso libero dal make-up e i capelli "al naturale", ovvero senza extension, ricci e lunghi fino alle spalle. Certo, non è la prima volta che è apparsa sui social in versione acqua e sapone ma ogni volta che lo fa riesce sempre a suscitare un certo clamore. Insomma, l'attrice potrà anche spaziare tra chiome extra long e acconciature da "Barbie unicorno", ma è al naturale che dà il meglio di lei in fatto di splendore. In quante avrebbero il coraggio di sfoggiare un look simile dopo i 50 anni?