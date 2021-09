Ireland Baldwin celebra il suo corpo: “Cellulite, smagliature e gambe pelose mi rendono umana” Dopo anni passati a combattere coi disturbi alimentari, oggi Ireland Baldwin (figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger) ha un rapporto sereno col proprio corpo, di amore e accettazione. Lo ha voluto celebrare con un messaggio body positive condiviso con i suoi oltre 600 mila follower di Instagram.

A cura di Giusy Dente

Ireland Baldwin

Ireland Baldwin è la figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger. La coppia di attori è stata insieme dal 1993 al 2002 e dopo la separazione c'è stata una lunga battaglia legale, proprio per ottenere l'affidamento della bambina. Oggi ha 25 anni e ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo, lavorando come modella e studiando recitazione. È un'appassionata di fitness e yoga e ama tenersi in forma, soprattutto perché oggi sa quanto sia importante avere un rapporto sano col proprio corpo e prendersene cura in modo amorevole. In passato ha sofferto di disturbi alimentari: solo sei anni fa si è liberata dell'anoressia e della bulimia, dopo un lunga battaglia. Ma ne è venuta fuori, ritrovando serenità e salute, ma anche facendo pace con la propria immagine. Su Instagram ha condiviso con i suoi follower (oltre 600 mila) degli scatti in cui si mostra senza filtri e senza ritocchi, perfettamente al naturale.

Ireland Baldwin

Il messaggio body positive di Ireland Baldwin

"Abbracciando cellulite, smagliature, curve, eczema, pelle pallida, ricrescita, gambe pelose e tutte quelle cose divertenti che mi rendono umana": così ha scritto Ireland Baldwin su Instagram, dove ha condiviso diverse foto in bikini, che mettono in evidenza anche tutti i suoi numerosi tatuaggi. Il messaggio body positive della 25enne arriva come celebrazione di quel corpo che troppo spesso viene messo sotto accusa, alla ricerca di ideali di perfezione irraggiungibili. Col suo gesto ha voluto celebrarlo in tutte le sue ‘imperfezioni', che però la rendono unica e umana, nonostante la società ci abbia purtroppo insegnato a guardare con occhio estremamente critico certi aspetti, del tutto naturali.

Ireland Baldwin

Sui social soprattutto la tendenza è sempre stata quella di mostrarsi impeccabili e perfetti: pelle liscia e senza pori, pancia piatta, addominali scolpiti. Questo ha cristallizzato uno stereotipo che però è del tutto malsano. Avere come standard un modello irraggiungibile di perfezione genera un continuo confronto, un perenne sentimento di disagio che a lungo andare diventa deleterio anche per chi lo propone, non solo per chi lo guarda dall'esterno. A pagarne le conseguenze sono soprattutto le persone fragili e insicure, sempre più incapaci di distinguere la realtà dalla finzione, come spiegato recentemente da Clio MakeUp. Di tutto questo infatti il pubblico si è stancato. Gli stessi fan di Khloe Kardashian, una delle celebrity più photoshoppate, le hanno chiesto di smetterla con gli eccessi e di mostrarsi in una chiave più naturale, di accettarsi di più così com'è.