La moda cozy è ormai il trend del momento e, complice la pandemia, i nostri armadi si sono riempiti di abiti comodi, tute, maxi dress e capi morbidi. Nel corso dell'ultimo anno abbiamo praticamente detto addio a tacchi, minigonne, vestiti glamour, lasciando spazio a dei look casalinghi super confortevoli. Le star non fanno eccezione e non esitano a mostrarsi sui social in versione "domestica". L'ultima ad averlo fatto è stata Ilary Blasi, che ancora una volta ha dato prova di non avere alcuna intenzione di rinunciare alla sua passione per il lusso solo perché passa le giornate sul divano. Dopo aver abbinato i pantaloni di felpa a delle meravigliose scarpe multicolor, ora ha deciso di portarli con un maglione iper griffato che diventerà "l'oggetto del desiderio" di tutte le appassionate di moda.

Il maglione Chanel di Ilary Blasi

Il distanziamento sociale di Ilary Blasi è più glamour che mai e lo dimostra su Instagram, dove sempre più spesso condivide i look super fashion "da casa". La conduttrice, che attualmente è alle prese con il progetto social "Fashion or Trashion", si è lasciata immortalare in poltrona sullo sfondo di un camino acceso a piedi nudi e con indosso dei pantaloni della tuta bianchi. Piuttosto che portarli con una tradizionale felpa o con un maxi pull da casa, ha pensato bene di abbinarli a un maglione griffato, un modello firmato Chanel in nero decorato con l'iconica doppia C su tutta la silhouette. Si tratta di un capo in cachemire all'ultimo grido, fa parte infatti della collezione Primavera/Estate 2021 e sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 2.420 euro.

in foto: Chanel collezione Primavera/Estate 2021

Lo stile di Ilary Blasi per l'inverno 2021

Prossimamente Ilary Blasi tornerà sui palcoscenici Mediaset, sarà lei a condurre la prossima edizione de L'Isola dei Famosi e di sicuro si starà già preparando per questa inedita esperienza. Ad oggi, però, non si conosce nessuna indiscrezione sui look che sfoggerà, ci si deve accontentare di analizzare gli outfit "da casa" mostrati nelle Stories condivise sui social. La presentatrice è sempre attenta a seguire tutti i trend del momento e indossa i capi must-have anche tra le mura domestiche, dal maglione crop al maxi cardigan, declinato in un'adorabile versione multicolor all'uncinetto. L'accessorio capace di aggiungere un tocco davvero sofisticato e glamour? I tacchi a spillo, dei quali non riesce a fare a meno neppure in versione cozy.