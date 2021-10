Ilary Blasi “imita” Chiara Ferragni: il tailleur rosa per l’autunno è un regalo dell’influencer Ilary Blasi ha rivelato un nuovo look sui social ma i fashion addicted hanno notato un dettaglio: il tailleur rosa è lo stesso che aveva già indossato Chiara Ferragni. La conduttrice ci ha aggiunto però un tocco personale e decisamente scintillante.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è più attiva che mai sui social e non perde occasione per documentare tutto ciò che le accade nella quotidianità, dagli impegni lavorativi alle serate passate in famiglia. Se fino a qualche tempo fa latitava su Instagram, ora le cose sono cambiate e non riesce proprio a fare a meno di condividere foto e Stories. Dopo il selfie senza trucco e l'audace abito che le lasciava una parte del fondoschiena scoperto, nelle ultime ore è riuscita ancora a sorprendere i fan. In che modo? "Imitando" Chiara Ferragni con un esclusivo regalo inviatole dalla fashion influencer in persona.

Ilary Blasi segue il trend del tailleur total pink

Uno dei trend più gettonati dell'autunno 2020? Quello dei look total pink, meglio se dallo stile mannish. A lanciarlo è stata Chiara Ferragni, che durante il suo ultimo viaggio a Londra si è mostrata elegante e originale con indosso un tailleur con giacca e pantaloni della Chiara Ferragni Collection. Ora a sfoggiarlo è stata Ilary Blasi, che in alcune Stories ha ringraziato la moglie di Fedez, lasciando intendere che si tratta di un regalo inviatole da quest'ultima per celebrare il lancio della nuova linea di abiti. La conduttrice ha indossato il blazer senza reggiseno, non potendo fare a meno di immortalare in primo piano i suoi bottoni a forma di cuore ricoperti di cristalli.

Ilary Blasi col tailleur della Chiara Ferragni Collection

Le scarpe di cristallo di Ilary Blasi

Ad aver attirato le attenzioni del pubblico, però, non è stato solo il look rosa identico a quello di Chiara Ferragni ma anche le scarpe che Ilary ha scelto per completare l'outfit. La moglie di Francesco Totti, estasiata dalla presenza dei bottoni scintillanti, ha deciso di abbinarli a dei décolleté ugualmente tempestati di cristalli. Si tratta di un paio di pump firmate Le Silla, per la precisione le Ivy 120 MM, un modello decorato con dei brillantini argentati all-over, con il tacco a spillo e la silhouette a punta. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono vendute a 1.154. In quante saranno tanto audaci da aggiungere un tocco così brillante al look total pink per l'autunno?