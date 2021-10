Chiara Ferragni lancia il tailleur rosa fluo: è il must-have dell’autunno 2021 Chiara Ferragni è volata a Londra per inaugurare il pop-up store del suo brand nei grandi magazzini Harrods e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Per l’evento serale ha infatti puntato sul total pink, lanciando il tailleur must-have dell’autunno 2021.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è volata a Londra per inaugurare il nuovo pop-up store del suo brand, a partire da questo momento sarà possibile trovare i capi decorati con l'iconico occhio azzurro all'interno dei grandi magazzini Harrods. Per l'influencer non è stato semplice lasciare i piccoli Leone e Vittoria per un'intera giornata ma, essendo da sempre una mamma lavoratrice, è riuscita ad affrontare alla grande questa temporanea "separazione". Se per l'arrivo nella capitale inglese aveva puntato tutto su un look casual ma super prezioso, per l'evento serale ha dato il meglio di lei in fatto di glamour. Ha infatti indossato un elegante e originale tailleur total pink, lanciando così l'outfit da imitare assolutamente durante l'autunno 2021.

Il look rosa di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha lanciato il nuovo look del suo brand e, a giudicare dal successo ottenuto, si preannuncia il must-have dell'autunno. Durante la serata passata a Londra ha infatti puntato sul total pink sfoggiando un elegante tailleur rosa fluo della sua collezione. Il completo è caratterizzato da blazer monopetto con un unico bottone e pantaloni leggermente a campana lunghi fino alla caviglia ed è perfetto per chi vuole declinare in una versione super femminile il trend della moda mannish. Per completare il tutto l'influencer ha scelto un top scollatissimo in nero e un paio di mules spuntati di vernice, smorzando così con un tocco scuro il total pink.

Chiara Ferragni col tailleur rasa del suo brand

Il tailleur rosa è il capo da avere in autunno

Il rosa è il colore del momento, una tinta ormai considerata non solo glamour in tutte le sue sfumature ma anche genderless, ovvero adatto sia agli uomini che alle donne. Chi ha detto che una nuance tanto accesa non può illuminare le prime giornate fresche dell'anno? Non sorprende, dunque, che Chiara Ferragni lo abbia sfoggiato per affrontare il freddo londinese, approfittandone per rilanciare il trend mannish. Se da un lato il tailleur con giacca e pantaloni sembra essere "rubato" dal guardaroba maschile, dall'altro il total pink riesce a esaltarne il lato iper femminile. Come abbinarlo? Con degli accessori a contrasto, dal top alle scarpe, fino ad arrivare alla borsetta, l'importante è che siano in una tinta opposta al rosa.