Ilary Blasi irriconoscibile senza trucco: la foto “al naturale” della conduttrice Avete mai visto una foto di Ilary Blasi senza trucco? Ci ha pensato la conduttrice in persona a soddisfare la curiosità dei fan, immortalandosi in versione acqua e sapone per un selfie social. Ecco lo scatto in cui appare quasi irriconoscibile al naturale.

A cura di Valeria Paglionico

Una delle manie più gettonate tra le star da qualche anno a questa parte? Quella di postare sui social dei selfie senza make-up, così da dimostrare che si vanta una certa bellezza anche quando non si usano filtri e artifici. L'ultima a non aver resistito al trend è stata Ilary Blasi, che in una rilassante domenica in famiglia ha pensato bene di abbandonare temporaneamente il make-up e di immortalarsi in versione acqua e sapone. Il risultato? Ha lasciato i fan senza parole, visto che sembra essere quasi un'altra persona.

Il selfie senza make-up di Ilary Blasi

Siamo abituati a vedere Ilary Blasi con dei beauty look impeccabili ogni volta che si presenta sul palco ma com'è nella vita reale? Lo ha rivelato lei stessa sui social, dove durante l'ultimo weekend ha condiviso un inedito selfie al naturale. Non si mostra quasi mai in pubblico in versione acqua e sapone ma questa volta ha fatto un'eccezione. Nello scatto appare in primissimo piano senza eye-liner, mascara e rossetto, anche se non ha rinunciato a un tocco di blush sulle guance. Sebbene i lineamenti siano perfettamente riconoscibili, la conduttrice sembra essere quasi una persona diversa.

Il selfie di Ilary Blasi senza trucco

Ilary Blasi e la passione per i beauty look marcati

Il motivo per cui Ilary Blasi sembra diversa dal solito? Non siamo abituati a vederla in questa versione, visto che ogni volta che appare in tv punta tutto su dei make-up molto marcati. Esalta gli occhi azzurri con ombretti colorati, spesso effetto smokey eyes, e una linea di eye-liner in stile Cleopatra, non rinuncia mai a fondotinta e blush e non può fare a meno di usare i rossetti, dalle tinte color nude ai più appariscenti rosso o bordeaux. Insomma, vedere Ilary blasi al naturale non è un'impresa facile ma nelle ultime ore è riuscita a soddisfare le curiosità dei fan. Prossimamente metterà una rivoluzione di stile acqua e sapone?