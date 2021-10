Addio seno scoperto: Ilary Blasi osa con scollatura sul fondoschiena Ilary Blasi ha lanciato il trend più sexy dell’autunno 2021. Ha detto addio alle scollature sul seno, ha preferito indossare un abito che le ha lasciato la schiena completamente nuda. La cosa particolare è che lo scollo era così profondo da lasciare intravedere chiaramente il fondoschiena.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi ha appena portato a termine l'esperienza al timone di Star in the star, sul cui palco ha dato l'ennesima prova di essere una delle donne più audaci e sensuali della tv. Ora può godersi qualche settimana di pausa lavorativa e ne ha approfittato per concedersi una serata romantica in compagnia del marito Francesco Totti. Sui social non ha dato molti dettagli dell'evento, si è limitata a immortalarsi sullo sfondo di una meravigliosa terrazza con vista, mostrando l'audace look con il maxi scollo sulla schiena scelto per la serata. In quante avranno il coraggio di osare tanto nell'autunno 2021?

L'abito con la schiena nuda di Ilary Blasi

Ilary Blasi non è nuova alle provocazioni, ogni volta che appare in tv osa con spacchi vertiginosi, sensuali dettagli cut-out e scollature che lasciano il seno in mostra. Questa volta, però, ha superato ogni limite: per la serata romantica con Francesco Totti ha indossato un lungo tubino nero, un modello fasciante con collo alto e maniche lunghe che le lasciava la schiena completamente nuda. Il dettaglio che tutti hanno notato? Lo scollo sulla schiena, messo in risalto da una coda di cavallo alta, era così profondo da lasciare intravedere chiaramente il lato b (e da rivelare l'assenza di intimo). Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un paio di orecchini a cerchio e gli immancabili Love Bracelet di oro e diamanti firmati Cartier.

Ilary Blasi indossa l’abito con la maxi scollatura sulla schiena

Le scollature sulla schiena sono il must-have dell'autunno 2021

Dite addio alle maxi scollature sul décolleté, per essere trendy nell'autunno 2021 bisogna lasciare la schiena scoperta. Che sia a collo alto o a girocollo, con le maniche lunghe o smanicato, in maglia stretch o con la gonna ampia, non importa, l'unica cosa che conta è che nasconda un dettaglio iper sensuale sulla parte posteriore del corpo. Certo, quello scelto da Ilary Blasi è davvero molto audace, ma sul mercato ne esistono anche delle versioni un tantino meno hot ma ugualmente femminili. Come vanno indossati? Naturalmente senza reggiseno. Per il resto si possono abbinare ad anfibi, tacchi, giacche di pelle, blazer over, basta semplicemente assecondare il proprio stile per essere più glamour che mai.