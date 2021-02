Principessa di stile e di normalità: Letizia di Spagna si è sempre distinta molto per la sua immagine e non solo grazie ai suoi look. Di recente si è mostrata in pubblico con una ciocca di capelli bianchi dimostrando di non avere problemi col tempo che passa e normalizzando qualcosa che molte donne ancora vivono con imbarazzo. Prima di sposare l'allora principe ereditario e attuale re Filippo VI lei lavorava come giornalista ed è sempre stata un'icona di stile. La Ortiz è appassionata di abiti low cost ma è anche una fan del riciclo. Quello indossato per un incontro pubblico recente è invece un capo nuovo, sfoggiato con uno scopo particolare e per lanciare un messaggio ben preciso.

Giacca in principe di Galles per la regina consorte di Spagna

Letizia di Spagna ha incontrato la Confederazione Spagnola di Salute Mentale e poi una rappresentanza dell’Associazione Europea contro le Leucodistrofie ELA-Spagna. Per questi importanti eventi ha scelto di indossare una giacca con cui ha mandato un messaggio preciso a coloro che in questi giorni si sono scagliati contro di lei e sua figlia Leonor. La quindicenne, infatti, lascerà la Spagna per due anni: si trasferirà in Galles per frequentare una scuola esclusiva e molto prestigiosa. Essendo la primogenita di Letizia Ortiz e Filippo VI e in assenza di figli maschi, il trono un giorno spetterà a lei.

Il significato della giacca di Letizia Ortiz

La principessa ha indossato per l'occasione una giacca doppio petto firmata Carolina Herrera e realizzata in una stoffa che ora come ora ha un significato ben preciso: il principe di Galles (chiamata così in onore del re Edoardo VIII). A completare il look pantaloni neri a sigaretta, mocassini e T-shirt. La stoffa della giacca in questione è un ovvio richiamo a quel Paese, dove la sua primogenita si trasferirà a settembre. Questa notizia in Spagna non è stata accolta molto positivamente: tanti hanno criticato questa scelta e ne è nato un vero e proprio polverone. Ma il caso è stato ingigantito dalla tv pubblica, che in modo un po' azzardato ha paragonato la partenza di Leonor con l'esilio volontario di suo nonno Juan Carlos. Indossando una giacca in principe di Galles Letizia Ortiz ha rivendicato la sua scelta e ha pubblicamente confermato la decisione della famiglia, in merito all'istruzione e alla formazione di Leonor. Nonostante la giovane età, l'erede al trono si deve preparare adeguatamente al suo futuro di regina, anche se questo comporta allontanarsi dalla famiglia e dal Paese.