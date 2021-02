Principesse si nasce, ma regine vere si diventa. Ecco perché la primogenita di Felipe VI e Letizia Ortiz dovrà frequentare una scuola specifica, che la preparerà al suo ruolo di domani. Attualmente Leonor di Spagna ha 15 anni ed ha già il titolo di principessa delle Asturie. Secondo la Costituzione spagnola toccherà a lei salire al trono di Spagna. Nel Paese quella in vigore è la legge semi-salica: il maschio precede la femmina in linea di successione. Ma in questo caso, non ci sono eredi di sesso maschile dunque sarà lei a essere incoronata. Quando accadrà, sarà la prima regina regnante di Spagna dai tempi di Isabella II, che mantenne il titolo dal 1833 al 1868. Intanto, nonostante la giovane età, è tempo per lei di prepararsi adeguatamente agli impegni che verranno e al ruolo che acquisirà.

Come si diventa regina di Spagna

Nel 2019 la principessa delle Asturie ha tenuto il suo primo discorso pubblico. Ad eccezione di questi eventi ufficiali che la coinvolgono, la sua famiglia cerca di esporla il meno possibile per il momento, ma la sta indirizzando verso un'istruzione che possa adeguatamente prepararla al suo futuro ruolo di regina. Dopo la scuola privata Santa María de los Rosales di Madrid si trasferirà in Galles per frequentare una scuola esclusiva che vanta, tra i suoi ex alunni, anche Elizabeth del Belgio, Guglielmo d'Olanda e Raiyah di Giordania. L’United World Colleges (Collegio del Mondo Unito) è un istituto prestigioso a cui si accede dopo aver superato una selezione molto dura. La prima fase si effettua in modo anonimo, la seconda attraverso una serie di prove da sostenere online. La quindicenne resterà lì per due anni accademici, dunque fino al 2023. Lì frequenterà corsi molto variegati: dalla letteratura al teatro alle scienze, quella fornita è una formazione a tutto tondo che non esclude nulla, neppure le tematiche ambientali. Il metodo di studio, infatti, è il metodo Hahn di stampo platonico: insegnare ai ragazzi affinché sappiano rendersi conto dell'effetto delle proprie azioni nel mondo. Quando uscirà da lì sarà pronta a vivere la sua vita da regina con consapevolezza e a prendere le giuste decisioni per il Paese.