Il principe Harry si è trasferito in America con Meghan Markle e il figlio Archie, è insieme a loro che vive a Santa Barbara in una enorme villa nuova di zecca e sembra non essersi affatto pentito della scelta fatta, basti pensare al fatto che, complice la pandemia, non torna in Gran Bretagna da più di un anno. Così facendo, ha ritrovato la libertà e l'indipendenza che aveva sempre agognato, anche se ad oggi emerge una piccola indiscrezione: pare che vuole rivedere l'accordo di "dimissioni" dalla Royal Family. Il motivo? Il Duca del Sussex vorrebbe riottenne alcuni titoli a cui ha rinunciato con la Megxit. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, però, il suo obiettivo non è essere chiamato nuovamente "Sua Altezza Reale", quanto piuttosto riappropriarsi dei riconoscimenti militari che ha guadagnato con una decennale e faticosa carriera nell'esercito.

Harry potrebbe rimanere in Inghilterra più a lungo del previsto

È ormai risaputo che la Royal Family farà di tutto per riunirsi durante il prossimo Trooping the Colour, evento che verrà celebrato poco prima dei 100 anni del principe Filippo. La regina Elisabetta II ha intenzione di ritornare ad affacciarsi dal balcone di Buckingham Palace dopo il lungo periodo di isolamento passato a Windsor proprio durante le celebrazioni ufficiali del suo compleanno e per l'occasione desidererebbe avere al suo fianco figli, nipoti e pronipoti. Se da un lato Meghan avrebbe già declinato l'invito, Harry pare proprio che tornerà in Gran Bretagna, anche se questo significherà affrontare il viaggio da solo. Secondo alcune indiscrezioni rivelate dai tabloid inglesi, il principe vorrebbe passare più tempo del previsto in patria, così da rivedere l'accordo stretto con la sovrana nel momento in cui le ha chiesto le dimissioni dal ruolo di Royal Senior.

I titoli a cui Harry ha rinunciato dopo l'addio ai Royals

A detta del biografo reale Sean Smith, Harry si è dedicato anima e corpo alla carriera militare, ancora oggi la definisce l'esperienza che è riuscito a renderlo uomo, basti pensare al fatto che, prima del decennale addestramento limitare era finito più volte su tutti i giornali a causa del suo animo ribelle. È proprio per questo che desidererebbe riottenere i titoli ottenuti sul campo. Comandante aereo della RAF Honington, capitano generale dei Royal Marines, comandate in capo di Piccole Imbarcazioni e Servizio Immersioni: sono questi gli unici riconoscimenti che stanno a cuore al principe ma che purtroppo ha perso dopo la Megxit. La regina, però, sembra essere intransigente e, a meno che il nipote non le chieda di voler rientrare in casa Windsor, probabilmente non gli concederà uno strappo alla regola. Chi la spunterà a corte?